O adeus à "Seo Tito", pai de 4 filhos, 7 netos e 8 bisnetos em Anastácio/MS  

Tito, com filha Cristina e Neta Karol, que escreveu homenagem póstuma / (Foto de álbum família)

Euclides Calderoni, o “Tito” para os amigos e “Titico” para os bisnetos, faleceu no último sábado (02) e foi sepultado no domingo (03), no município de Anastácio/MS. Viúvo, pai de 4 filhos, 7 netos e 8 bisnetos, foi motorista de transporte coletivo em Campo Grande, a Capital do Estado, e, também, de caminhões.

Trabalhou longo tempo no Instituto Falcão, escola renomada de Aquidauana. Ele é tio da proprietária, Gleice Falcão e chegou a trabalhar com o saudoso Rodolfo Falcão.

Tinha 88 anos (nasceu em 1936) e faria 89 em 31 de dezembro deste ano, mas teve seu passamento em decorrência da falência múltipla de órgãos. Sua neta, Ana Caroline Calderoni, enviou mensagem ao Jornal O Pantaneiro, com uma mensagem de sua autoria, abaixo, na íntegra:

“Homenagem a Euclides Calderoni – o nosso eterno Tito

No último sábado, Anastácio se despediu de um de seus moradores mais amados: Euclides Calderoni, carinhosamente conhecido por todos como Tito. Aos 88 anos, ele partiu deixando uma marca profunda de amor, respeito e saudade.

Tito era muito mais do que um idoso sentado à calçada da Rua Manoel Murtinho. Ele era uma presença viva, gentil, acolhedora. Sempre ali, na frente de sua casa, conversando com um vizinho, sorrindo para quem passava, espalhando paz do seu jeito simples e verdadeiro. Um vizinho exemplar, um amigo querido, e principalmente, um homem de caráter firme e coração enorme.

Foi um pai dedicado, um avô amoroso e um bisavô carinhosamente chamado de “Titico” pelos pequenos, que cresceram, rodeados por seu afeto. A família que tanto o ama o cuidou com gratidão e carinho até o fim — um reflexo do amor que ele sempre cultivou por todos.

Para os bisnetos, o Titico, assim como para a neta Karol, quando criança e, hoje, adulta (Foto álbum de família)

Tito vivia com fé e gratidão. Era comum ouvi-lo repetir com serenidade: “Graças a Deus”. E agora, com a mesma fé que ele carregava, seus familiares e amigos encontram consolo em acreditar que ele está na Glória com Jesus.

Não era querido por ser velho, mas por ser bom. Um homem raro, que fez da sua vida uma lição de humildade, honestidade e amor ao próximo.

Anastácio sente sua partida, mas carrega com orgulho sua história. Tito foi e sempre será parte da alma desta cidade.

Descanse em paz, Tito. Obrigado por tudo.”

Nota da Redação

Quando encerra-se o ciclo de uma vida, é normal o olhar mais atento para o seu legado. A Diretoria do Jornal O Pantaneiro reconhece a herança exemplar sobre uma filosofia de vida pautada pelo trabalho, deixada pelo Sr. Euclides Calderoni, o “Tito” para os amigos e “Titico” para os bisnetos.

Seu suor derramado ao longo de seus 88 anos, é a marca a se perpetuar indelevelmente por onde passou, seja Campo Grande, Anastácio e/ou Aquidauana/MS. Enlutados, apresentamos nossos sentimentos de pesar aos familiares e amigos e rogamos ao nosso Deus Todo-Poderosos para enviar o refrigério da alma neste momento de dor.