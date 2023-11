O Pantaneiro Podcast recebe o jornalista Ronaldo Regis nesta quarta-feira

Ronald Regis / O Pantaneiro

O Pantaneiro Podcast traz nesta semana, o jornalista e policial civil Ronaldo Regis. O episódio promete uma discussão envolvente e informativa, abordando temas cruciais como rádio, comunicação e segurança pública.



O programa será transmitido hoje, às 17h (horário de Mato Grosso do Sul), em uma transmissão ao vivo imperdível nos canais do Youtube e Facebook do O Pantaneiro.



Para aqueles que não puderem acompanhar a transmissão ao vivo, o episódio estará disponível posteriormente no Spotify, permitindo que todos tenham acesso a essa conversa.