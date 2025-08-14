O povo quer saber! O que será construído no local onde era Churrascaria O Laçador

Anastácio está em pleno desenvolvimento com 186 novas empresas abertas só neste ano
No local onde funcionou o tradicional O Laçador, agora só entulhos / (Foto Rhobson Lima/O Pantaneiro)
O município de Anastácio, em Mato Grosso do Sul, tem vivenciado um momento de renovação econômica com o surgimento de novas empresas, acompanhando o ritmo de crescimento estadual. Somente nos primeiros meses de 2025, o Estado registrou mais de 3.700 novas aberturas de CNPJs e Anastácio começa a refletir esse cenário em seu comércio local.
Nesta quarta-feira (13), por exemplo, aconteceu, às 9h, a inauguração do Essencial Atacadista, um empreendimento localizado na entrada da cidade com capacidade de atender, também, o mercado varejista. De início, são 130 novos empregos diretos e, no mínimo, 60 indiretos, chegando a quase 200, no total.
A ocupação dos espaços está acelerada e o que antes era um comércio, hoje já está sendo preparado para outro. A população observa esta movimentação comercial atentamente e esta ansiosa para saber qual empreendimento irá ocupar um ponto que ficou, internacionalmente, conhecido, pela qualidade do churrasco que oferecia.
Estamos falando do local onde funcionava a Churrascaria O Laçador, na Avenida Da Integração, 601, Vila Umbelina, em Anastácio/MS. É a novidade mais aguardada neste ponto, considerado tradicional na cidade: o local onde funcionou, por mais de 40 anos, uma das churrascarias mais conhecidas da região.
O espaço, que carrega forte valor afetivo e histórico para os moradores, será revitalizado e receberá um novo conceito comercial, com expectativa de gerar empregos e atrair consumidores de Anastácio e municípios vizinhos.
A localização estratégica de Anastácio, aliada ao potencial turístico e à proximidade com Aquidauana, contribui para o interesse de empreendedores locais e de fora. A expectativa é de que o segundo semestre de 2025 mantenha o ritmo de crescimento, consolidando Anastácio como uma cidade de oportunidades para quem deseja investir e empreender, nos seus 2 milhões, 908 mil e 108 quilômetros quadrados.
O último censo do IBGE mostra uma população de 24,7 mil habitantes, a 18ª maior entre os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Seu PIB-Produto Interno Bruto é de R$ 697 milhões, com 3,8 mil empregos formais. O setor de comércio e de serviços são predominantes, responsáveis pela maior parte do PIB Municipal. Na sequência, o setor da agropecuária e a indústria.
No balanço de empregos/demissões, Anastácio/MS mostra um saldo positivo de empregos, com mais contratações do que demissões. O município é considerado um dos melhores do Estado para empreender, com destaque para a geração de empregos e a sobrevivência das empresas, segundo a Caravela Dados.
Em atendimento a solicitação da reportagem de O Pantaneiro, o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), fez um demonstrativo sobre o contexto empresarial do município de Anastácio.
Atualmente, o município de Anastácio conta com 1.946 empresas ativas, sendo que 1.694 delas se enquadram na categoria de pequenos negócios, que inclui microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP).
Desse total, 984 são MEI, 623 são ME e 87 são EPP, enquanto as demais 252 empresas pertencem a portes maiores. No recorte dos últimos cinco anos (2020 a 2024), Anastácio registrou a abertura de 925 novas empresas.
O ritmo de criação de negócios foi crescente ano a ano: 144 novas empresas em 2020, 146 em 2021, 174 em 2022, 220 em 2023, 241 em 2024. Quando olhamos para 2025, até o momento, 186 novas empresas foram abertas.
Dentre as novas empresas formalizadas de 2020 até agora, 1.048 fazem parte do universo dos pequenos negócios, reafirmando a predominância dessa categoria na economia local. A abertura de MEI foi o destaque, somando 752 registros no período, seguida pelas ME, com 253 novas formalizações, e pelas EPP, com 43. Já as empresas de maior porte representaram uma fatia menor, com 63 novas unidades.
Esses dados revelam que o empreendedorismo de pequeno porte é a principal força econômica de Anastácio, tanto no estoque atual de empresas quanto no fluxo de novos empreendimentos, evidenciando um cenário em que a geração de renda e oportunidades está fortemente ligada à atuação de micro e pequenos empreendedores. As informações são da Receita Federal, agosto 2025.
