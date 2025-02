Obras de pavimentação e drenagem em Maracaju tem investimento de R$ 26 milhões

Cidade de Maracaju / Foto: Chico Ribeiro

O Governode Mato Grosso do Sul segue fortalecendo o municipalismo e investindo em infraestrutura urbana para garantir mais qualidade de vida para a população. Nesta sexta-feira (7), foi publicado no Diário Oficial do Estado o aviso de homologação da licitação para a execução de obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na Avenida Senador Filinto Muller, em Maracaju. A intervenção estrutural terá um investimento estadual de R$ 26.128.104,62.

A obra, coordenada pela Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística) e pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), representa um avanço significativo para a mobilidade urbana em Maracaju.

A pavimentação da Avenida Senador Filinto Muller garantirá mais segurança e fluidez ao trânsito, além de melhorar a conexão viária com a saída do município, facilitando o transporte de moradores, trabalhadores e produtores da região.

O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, destacou a importância da obra para a cidade. "Essa é uma demanda antiga da população de Maracaju, e agora estamos conseguindo atender. Essa pavimentação trará mais qualidade de vida, segurança e desenvolvimento econômico para toda a região", afirmou.

Já o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, reforçou o compromisso do Estado com o municipalismo e o desenvolvimento regional. "Nosso objetivo é garantir que cada município do Estado tenha infraestrutura adequada para seu crescimento. Maracaju está recebendo um investimento significativo, e essa obra será um marco para a mobilidade e a economia local", ressaltou.

Esse investimento reforça o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento das cidades sul-mato-grossenses, atendendo a uma demanda antiga da comunidade local. Além de promover melhorias na infraestrutura urbana, a obra impulsiona o crescimento econômico e a valorização imobiliária da região.

Com a homologação do certame, os próximos passos incluem a emissão da ordem de serviço e o início efetivo das obras, garantindo que os benefícios cheguem o quanto antes à população de Maracaju.

*Com informações da Comunicação Seilog/Agesul