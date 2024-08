Obras do novo Fórum de Maracaju avançam

Divulgação

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul permanece a dar mais passos para melhoria da infraestrutura do Judiciário em Maracaju com a continuidade das obras do novo prédio do Fórum local, que deve ser finalizado até o final deste ano.

O novo fórum já está com toda a parte estrutural e de alvenarias em sua fase final. As instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias também já estão sendo executadas, bem como o fechamento do perímetro do terreno.



Orçado em mais de R$ 8 milhões, o prédio está sendo construído em um terreno de 8.941,72 m² doado pelo município. Com 1.545,00 m² de área total, a nova sede atenderá à crescente demanda da comarca, que atualmente conta com mais de 11 mil processos nas áreas cível e criminal, além de quase 2 mil nos juizados.

No último dia 20 de maio, o presidente do TJMS, desembargador Sérgio Fernandes Martins, esteve no local realizando uma visita técnica, quando destacou que o prédio vai ajudar a entregar para todos aqueles que utilizam os serviços do Judiciário, um fórum digno do tamanho e da representatividade que Maracaju atualmente ostenta.

Além de oferecer melhores condições de trabalho para juízes e servidores, o novo fórum contará com sistema de produção de energia fotovoltaica, visando reduzir os custos com energia elétrica. A construção em si também se utiliza de outras estratégias construtivas voltadas para a sustentabilidade, eficiência energética e conforto ambiental.

A obra obedece aos critérios de acessibilidade de modo a atender com a eficiência necessária as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

A construção do novo Fórum de Maracaju é um investimento estratégico do TJMS para modernizar a infraestrutura da Justiça na região, garantindo que, além dos usuários do sistema de justiça, também juízes e servidores tenham um local para trabalhar com mais tranquilidade e capacidade de atender a demanda crescente de processos, absorvendo adequadamente as necessidades da comarca.