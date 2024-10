Obras no entorno do Parque da Lagoa Comprida continuam

Construção da praça da Vila Previsul / Divulgação

As obras de melhoria ao redor do Parque Municipal da Lagoa Comprida estão progredindo rapidamente. A equipe de trabalhadores e os maquinários estão ativos na preparação do solo para a pavimentação das ruas 13 de Junho, Guia Lopes da Laguna e Honório Simões Pires.

Além disso, está sendo calçada a pista de caminhada que começa no portão central, na rua Maria Eliza Mucio Teixeira, e vai contornar todo o parque. A construção da praça da Vila Previsul também avança, localizada na antiga sede da Amospa, dentro da área do parque.

Na Vila Dona Nenê, a pavimentação asfáltica da ciclovia está em andamento, assim como a continuidade da pista de caminhada. A construtora responsável também está instalando os pavers de concreto na região.

O prefeito Odilon Ribeiro destacou a importância das obras: “Sonhamos muito com essa melhoria, e cada etapa é fundamental. Elas trarão benefícios diretos para o parque e para a população. Em breve, as ruas ao redor do parque estarão todas pavimentadas, trazendo conforto e satisfação para os moradores e visitantes.”