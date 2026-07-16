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Reconhecimento

Odilon Ribeiro recebe Título de Cidadão Mirandense durante sessão solene

Honraria foi entregue em sessão solene da Câmara de Vereadores e reconhece a contribuição do ex-prefeito de Aquidauana para o desenvolvimento da região

Redação O Pantaneiro

Publicado em 16/07/2026 às 10:53

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Odilon Ribeiro foi homenageado durante sessão solene realizada na noite desta quarta-feira / Divulgação

O ex-prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, recebeu, na noite desta quarta-feira (15), o Título de Cidadão Mirandense. A entrega representa uma das principais honrarias concedidas pela Câmara de Vereadores de Miranda e ocorreu durante sessão solene realizada como parte da programação comemorativa pelos 248 anos de fundação do município.

A homenagem reconhece os serviços prestados por Odilon Ribeiro e sua contribuição para o desenvolvimento regional, fortalecendo os laços entre Aquidauana e Miranda ao longo de sua trajetória na vida pública.

Odilon agradeceu pela honraria e afirmou que a homenagem terá um significado permanente em sua vida.

"Receber o Título de Cidadão Mirandense é uma honra que levarei para toda a vida. Meu coração transborda de gratidão por esse reconhecimento concedido pela Câmara Municipal de Miranda", destacou.

Durante a solenidade, o ex-prefeito de Aquidauana também agradeceu ao vereador Ivanzinho Bossay (MDB), autor da homenagem, aos demais parlamentares pela aprovação da honraria e à população mirandense pelo carinho com que sempre o recebeu.

"Esse gesto fortalece ainda mais meu compromisso de continuar trabalhando pelo desenvolvimento da nossa região, da nossa querida Miranda e por tudo aquilo que une os municípios da nossa região pantaneira".

A cerimônia reuniu autoridades, familiares, amigos e convidados. Tradicionalmente, o Título de Cidadão Mirandense é concedido a personalidades que, mesmo não sendo naturais do município, contribuíram de forma significativa para o crescimento de Miranda e de Mato Grosso do Sul.

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