08 de Outubro de 2025 • 20:20

Renda

Oficina de Gastronomia Paraguaia abre inscrições em Aquidauana

Curso ensina receitas típicas e oferece oportunidade de geração de renda

Redação

Publicado em 08/10/2025 às 17:59

As atividades ocorrerão das 8h às 11h, no Núcleo de Geração de Renda / Ilustrativa

Entre os dias 14 e 16 de outubro, será realizada em Aquidauana a Oficina de Gastronomia Paraguaia, com aulas voltadas ao preparo de receitas típicas que fazem sucesso pelo sabor e aroma, como a tradicional sopa paraguaia.

As atividades ocorrerão das 8h às 11h, no Núcleo de Geração de Renda, localizado em frente ao CAIC. As inscrições estão abertas e devem ser feitas presencialmente, no local, das 7h às 12h. As vagas são limitadas.

A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, com apoio do Núcleo de Geração de Renda, e tem como objetivo incentivar o empreendedorismo e ampliar oportunidades de geração de renda através da culinária.

Voltado ao público em geral, o curso promete ser uma excelente oportunidade para quem deseja aprimorar habilidades na cozinha e transformar o conhecimento em fonte de renda.

