Oficina de Gastronomia Paraguaia abre inscrições em Aquidauana

As atividades ocorrerão das 8h às 11h, no Núcleo de Geração de Renda / Ilustrativa

Entre os dias 14 e 16 de outubro, será realizada em Aquidauana a Oficina de Gastronomia Paraguaia, com aulas voltadas ao preparo de receitas típicas que fazem sucesso pelo sabor e aroma, como a tradicional sopa paraguaia.

As atividades ocorrerão das 8h às 11h, no Núcleo de Geração de Renda, localizado em frente ao CAIC. As inscrições estão abertas e devem ser feitas presencialmente, no local, das 7h às 12h. As vagas são limitadas.

A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, com apoio do Núcleo de Geração de Renda, e tem como objetivo incentivar o empreendedorismo e ampliar oportunidades de geração de renda através da culinária.

Voltado ao público em geral, o curso promete ser uma excelente oportunidade para quem deseja aprimorar habilidades na cozinha e transformar o conhecimento em fonte de renda.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!