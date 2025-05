Oficina ensina mulheres de baixa renda a preparar receitas com reaproveitamento de alimentos

Produção de pães / Divulgação

Onze mulheres atendidas pelo Instituto Um Gesto de Amor, no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, participaram nesta semana da quinta edição da Oficina Culinária de Aproveitamento de Alimentos, promovida pela CEASA/MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul) em parceria com a Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural).

O curso teve como foco o combate ao desperdício e a valorização do uso integral dos alimentos. As participantes aprenderam a produzir pães, bolos, pudins e outros doces utilizando frutas e hortaliças como banana, abóbora, batata-doce e mandioca, muitos dos quais são doados por permissionários da CEASA a entidades sociais da capital.

As atividades começaram na quarta-feira, 21 de maio, com uma palestra sobre boas práticas de higiene e manipulação de alimentos. Na quinta-feira, 22, as participantes colocaram em prática os conhecimentos em uma aula de panificação.

A capacitação foi realizada no CEPAER (Centro de Pesquisa e Capacitação da Agraer) e contou com orientações técnicas da tecnóloga em alimentos Fernanda Zequim, da nutricionista Mariana Marques Corrêa e da técnica social rural Maria Elieuza Viana. O curso foi gratuito para todas as participantes.

O encerramento ocorreu na sexta-feira, 23 de maio, com a entrega de certificados na sede da CEASA/MS. Durante a cerimônia, o diretor-presidente da instituição, Daniel Mamédio, destacou a importância da iniciativa como forma de promover a sustentabilidade, a segurança alimentar e a inclusão social.

De acordo com Mamédio, além de incentivar uma alimentação mais saudável dentro das famílias atendidas, o projeto também busca oferecer uma alternativa de geração de renda. “Nosso objetivo é que essas mulheres levem o conhecimento para casa e possam transformar isso em autonomia financeira, ampliando o cardápio da família ou até iniciando um pequeno negócio”, afirmou.

A expectativa da CEASA/MS é ampliar o projeto, promovendo novas oficinas com outras instituições que recebem alimentos doados pelas Centrais, atingindo mais famílias em situação de vulnerabilidade.