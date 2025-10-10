Acessibilidade

10 de Outubro de 2025 • 17:03

Buscar

Últimas notícias
X
Renda

Oficina gratuita ensina a criar vídeos com celular e inteligência artificial

Curso do Museu da Imagem e do Som acontece em outubro no Centro Cultural José Octávio Guizzo

Redação

Publicado em 10/10/2025 às 15:15

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A oficina também explora a tendência global de migração da produção de conteúdo / FCMS

O Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande, está com inscrições abertas para a Oficina de Vídeo com Celular e Inteligência Artificial, oferecida gratuitamente como parte do Curso de Fotografia do MIS-MS (Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul). A atividade será realizada nos dias 11, 18 e 25 de outubro de 2025, das 14h às 17h.

Voltada para iniciantes e público em geral, a oficina propõe uma introdução prática e teórica à produção de vídeos utilizando dispositivos móveis como celulares e tablets, com apoio de ferramentas de inteligência artificial (IA). O objetivo é capacitar os participantes a utilizar recursos acessíveis para criar conteúdos audiovisuais, seja para fins pessoais ou para marketing de pequenos negócios.

Durante o curso, os participantes aprenderão desde fundamentos “analógicos”, como roteiro, storyboard e conceito de corte, até as ferramentas digitais mais atuais, incluindo técnicas como o B-roll e o uso de IAs como Google Flow e Fliki.AI, que auxiliam na edição, narração automática e legendagem de vídeos.

A oficina também explora a tendência global de migração da produção de conteúdo digital para plataformas móveis, destacando a praticidade e o potencial criativo desses dispositivos.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas a partir das 10h do dia 10 de outubro, por meio do link: https://forms.gle/hctFTkKehV1ZbeFD6.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Incêndio

Incêndio destrói residência no bairro Aeroporto em Corumbá

Sorte

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 27 milhões

Serviços

Governo de MS regulamenta transação tributária e amplia negociação de dívidas

O decreto estabelece os requisitos e condições para que o Estado possa firmar acordos com contribuintes

Social

CMEI Andrea Pace celebra Dia das Crianças com apoio da Simasul

Publicidade

Educação

Anastácio incorpora dois novos ônibus ao transporte escolar

ÚLTIMAS

Polícia

Homem inventa roubo com sequestro para justificar à esposa a noite de MS

Investigação da DERF concluiu que versão sobre crime em Campo Grande era falsa

Clima

Aquidauana terá sexta-feira com temperaturas de até 37°C

Não há indicativo de chuva para o município, e o tempo deve seguir seco e estável durante a maior parte do dia

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo