Oficina gratuita ensina a criar vídeos com celular e inteligência artificial

O Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande, está com inscrições abertas para a Oficina de Vídeo com Celular e Inteligência Artificial, oferecida gratuitamente como parte do Curso de Fotografia do MIS-MS (Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul). A atividade será realizada nos dias 11, 18 e 25 de outubro de 2025, das 14h às 17h.

Voltada para iniciantes e público em geral, a oficina propõe uma introdução prática e teórica à produção de vídeos utilizando dispositivos móveis como celulares e tablets, com apoio de ferramentas de inteligência artificial (IA). O objetivo é capacitar os participantes a utilizar recursos acessíveis para criar conteúdos audiovisuais, seja para fins pessoais ou para marketing de pequenos negócios.

Durante o curso, os participantes aprenderão desde fundamentos “analógicos”, como roteiro, storyboard e conceito de corte, até as ferramentas digitais mais atuais, incluindo técnicas como o B-roll e o uso de IAs como Google Flow e Fliki.AI, que auxiliam na edição, narração automática e legendagem de vídeos.

A oficina também explora a tendência global de migração da produção de conteúdo digital para plataformas móveis, destacando a praticidade e o potencial criativo desses dispositivos.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas a partir das 10h do dia 10 de outubro, por meio do link: https://forms.gle/hctFTkKehV1ZbeFD6.

