25 de Janeiro de 2026 • 17:26

Fatalidade

Oito vítimas estão entre casos graves após raio em Brasília

Apoiadores que estavam na Praça do Cruzeiro foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros

Com informações CNN

Publicado em 25/01/2026 às 15:44

Atualizado em 25/01/2026 às 15:47

CNN

Um raio atingiu as proximidades da Praça do Cruzeiro, em Brasília, onde está previsto o encerramento do ato organizado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), neste domingo (25).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, 72 vítimas foram atendidas no local, sendo que 42 estáveis, conscientes e orientadas. Ao todo, 30 pessoas foram encaminhadas ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) e ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). Oito vítimas apresentavam condições instáveis.

Entre os feridos pelo raio, alguns apresentaram queimaduras na mão e na região do tórax, mas o estado de saúde individual ainda não foi detalhado.

De acordo com os bombeiros, além dos casos relacionados ao raio, houve registros de torções e episódios de hipertermia, atribuídos às condições climáticas.

A Corporação informou ainda que atuou de forma imediata, empregando 25 viaturas, sendo 10 Unidades de Resgate, para o pronto atendimento às pessoas atingidas.

Nikolas Ferreira saiu na segunda-feira (19) do município de Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais. O gesto do parlamentar, após grande repercussão nas redes sociais, ganhou a adesão de outros membros do Congresso, apoiadores de Bolsonaro e também de eleitores do deputado federal.

A manifestação, que seguiu pela BR-040, seria encerrada no domingo (25), às 12h, na Praça do Cruzeiro, em Brasília, após 240 quilômetros percorridos. Por conta das fortes chuvas no Distrito Federal, o ato ainda não foi encerrado.

Segundo o deputado, o objetivo é protestar contra decisões do STF (Supremo Tribunal Federal) em relação aos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, especialmente o ex-presidente Jair Bolsonaro — condenado por tentativa de golpe de Estado após a derrota nas eleições de 2022 e preso no Complexo da Papuda, em Brasília.

O ato também reúne diversos nomes políticos, como Carlos Bolsonaro, ex-vereador, Padre Kelmon, o senador Marcos do Val (Podemos-ES), os deputados Zé Trovão (PL-SC), Filipe Barros (PL-PR), Carlos Jordy (PL-RJ).

Antes de começar a última fase da caminhada, Nikolas disse que a manifestação cumpriu seu objetivo de "despertar as pessoas e abrir seus olhos para o que está acontecendo" no país.

