07 de Agosto de 2025 • 18:11

Segurança

Onça ataca ribeirinho em Corumbá e leva cães

Ataque reacende alerta na região do Pantanal sul-mato-grossense

Redação

Publicado em 07/08/2025 às 15:35

Corpo de Bombeiros na região do ataque / Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um homem de 57 anos foi atacado por uma onça-pintada na noite da última quarta-feira (6), no bairro Generoso, área ribeirinha de Corumbá. O ataque ocorreu por volta das 20h30, nas proximidades do Mirante da Capivara, quando o morador chegava em casa e tentou defender um dos seus cachorros.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Valdinei da Silva Pereira sofreu cortes na cabeça, ferimentos no nariz e região dos olhos, além de dores intensas no tórax. Ele foi atendido no hospital da cidade e já recebeu alta. Apesar das lesões, seu estado de saúde é estável. Dois de seus cães foram levados pela onça.

“Quando percebi o ataque, bati nela com um pedaço de pau. Consegui espantar, senão não estaria aqui para contar”, disse Valdinei ao site Jornal Midiamax. Ele contou que havia esquecido as luzes da casa apagadas e usava uma lanterna para se guiar quando foi surpreendido pelo animal.

Valdinei tentou salvar animais

Medo e rotina alterada

O episódio causou tensão entre os moradores da região, que já convivem com a presença recorrente de felinos desde o fim de 2024. A irmã de Valdinei, Clara Pereira, de 58 anos, afirmou que o medo virou parte da rotina.

Famílias têm reforçado suas casas com tijolos e grades, tentando se proteger. Moradores também criticam a ausência de patrulhamento ambiental: “Há dias a PMA não passa por aqui”, reclamou Clara.

Ataque em abril terminou com morte

Este não é um caso isolado. Em 21 de abril deste ano, um caseiro de 60 anos foi morto por uma onça-pintada na zona rural de Aquidauana, município também localizado no Pantanal sul-mato-grossense. Jorge Ávalo trabalhava em um pesqueiro na região conhecida como Touro Morto quando foi atacado. A confirmação da morte por ataque foi feita por exames de DNA.

A onça foi posteriormente capturada e encaminhada ao CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), em Campo Grande, onde recebeu tratamento. Após estabilização, foi transferida ao Instituto Amparo Animal, em São Paulo, onde permanece sob cuidados.

Autoridades avaliam medidas

Após o ataque desta semana, equipes da prefeitura e órgãos ambientais se reuniram para discutir medidas preventivas na região do Mirante da Capivara. A situação reacende o debate sobre os impactos do desequilíbrio ambiental na rotina de comunidades que vivem próximas a áreas de mata.

Especialistas apontam que o aumento da presença de onças em áreas urbanas ou ribeirinhas pode estar relacionado à redução do habitat natural, queimadas, e à escassez de presas no bioma Pantanal, agravada por eventos extremos nos últimos anos.

