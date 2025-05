Onça capturada após ataque a caseiro segue em observação no Cras

Chegada da Onca Hospital do Cras / Saul Schramm/Governo do Estado

A onça-pintada capturada no Pantanal sul-mato-grossense no final de abril segue sob cuidados no Cras (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), em Campo Grande. De acordo com boletim divulgado pelo Governo do Estado nesta terça-feira (6), o animal apresenta quadro de saúde estável, está ativo — especialmente durante a noite, como é típico da espécie — e se alimenta normalmente.

O felino, um macho de cerca de 9 anos e 94 quilos, foi encontrado no dia 24 de abril, próximo ao local onde o caseiro Jorge Ávalo, de 60 anos, foi atacado e morto no dia 21. A captura envolveu uma operação da Polícia Militar Ambiental com apoio de cerca de 10 agentes.

Apesar da recuperação, a onça não será reintroduzida na natureza. Avaliações indicam que o animal tem problemas de saúde e dificuldades de readaptação ao habitat natural, o que levou à decisão de mantê-lo em cativeiro, conforme o Jornal Midiamax.

