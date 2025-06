Onça-parda sobe em árvore e surpreende em fazenda de Ribas do Rio Pardo

Onça-parda em Ribas do Rio Pardo / Ribas Ordinário

Uma onça-parda chamou a atenção ao escalar com agilidade um pé de eucalipto na região da Fazenda São Félix, em Ribas do Rio Pardo, no interior de Mato Grosso do Sul. A cena inusitada foi registrada pelo produtor rural Moacir Reis, proprietário da fazenda.

As imagens mostram o felino em pleno movimento, subindo a árvore com facilidade, em uma demonstração impressionante da força e destreza do animal. O vídeo é da página Ribas Ordinário.