Onça pintada de MS é crucial para repovoar espécie na Argentina

Onça-pintada, o maior felino das Américas / Flickr (CC)/Hans De Bisschop

Era um dia como outro qualquer do ano 2018, quando funcionários e alunos de uma escola localizada no coração do Pantanal, próxima ao rio Paraguai, em Corumbá, avistaram no pátio da unidade, um filhote de onça-pintada, que aparentava estar machucado.

Debilitado e sem demonstrar agressividade, permitiu que todos se mobilizassem e pudessem acionar a Polícia Militar Ambiental, que resgatou a espécie, que é o terceiro maior felino do mundo, depois do tigre e do leão.

Desde então, a vida desse filhote, que recebeu o nome de Jatobazinho, o mesmo da Escola Pantaneira Jatobazinho, onde foi avistado. Por se encontrar muito debilitado e pesando 35 quilos, considerado abaixo do ideal, o felino iniciou uma nova história para a vida dele, da espécie e para o planeta Terra.



Da recuperação à reprodução da onça-pintada

Jatobazinho foi levado para o Cras (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres) na capital do Estado, Campo Grande, onde recebeu os devidos cuidados por parte de pesquisadores, como remédios e alimentação reforçada, que permitiram que em três meses o filhote atingisse, de maneira rápida e surpreendente, o dobro do peso esperado, o mesmo de uma onça adulta e sadia, sendo duas vezes o seu peso inicial, atingindo 73,7 quilos.

Numa nova fase, Jatobazinho então, foi levado para o centro de treinamento de nome Onçafari na cidade de Miranda, também no Mato Grosso do Sul, onde o felino pode desenvolver seus instintos selvagens e voltou a se defender sozinho.

Todo esse processo, desde o dia em que foi encontrado e capturado Jatobazinho levou quatro anos para se recuperar e se adaptar a outros ambientes, até ganhar novamente a liberdade definitiva na Argentina.

Há mais de um ano, a onça-pintada vive no parque nacional de Ibirá, no norte da Argentina, lugar onde está um dos maiores centros de reintegração de onças-pintadas do mundo; a Fundación Rewilding Argentina, uma região de Pântanos e lagos com uma biodiversidade muito rica e bastante semelhante ao Pantanal Sul-mato-grossense, onde Jatobazinho nasceu. Assim, em novos, dias ele vai retornando à vida selvagem.

A onça Jatobazinho e sua importância para o mundo

Para saber mais sobre a vida desse filhote de onça, natural do Pantanal do Mato Grosso do Sul, O Pantaneiro, foi conversar com o Diretor de Conservação da Fundación Rewilding Argentina, Sebastián di Martino, que também é o responsável pelos projetos de restauração de espécies e ambientes, da Rewilding,

“Jatobazinho" é um excelente reprodutor que há entre a maioria das onças-pintadas que vivem livres no parque Iberá, depois de mais 70 anos de extinção na província de Corrientes, Jatobazinho está realizando uma grande contribuição. Ele é o primeiro projeto de reintrodução de sua espécie em nível mundial. Outra coisa importante de Jatobazinho; ele é um símbolo de colaboração entre países e para chegar adiante, o projeto de restauração de fauna, do projeto Rewilding, são projetos muito ambiciosos. Jatobazinho representa a melhor colaboração entre os dois países Argentina e Brasil, com imensa colaboração. Se não fosse essa colaboração, nunca teria sido possível introduzir uma onça-pintada na província de Corrientes no Parque Iberá”, fala orgulhoso Sebastián.

Segundo o biólogo Sebastián di Martino, há mais de 10 anos que é feito esse trabalho e as primeiras onças a serem liberadas no habitat natural fazem 3 anos. Esse trabalho começou com a participação de muitos especialistas inclusive do Brasil.

O Projeto Ibirá é um dos vários projetos que a Fundação Rewilding desenvolve, em ter outros objetivos, é para introduzir a onça-pintada num lugar onde ela havia sido extinta. O diretor destaca que essa é a primeira vez que se realiza no mundo, a introdução de uma onça pintada, num lugar onde ela havia desaparecido completamente. O projeto busca desenvolver a possibilidade de filhotes de onças que não conseguem mais viver no habitat natural, por serem de zoológicos ou de cativeiro, é permitir que os filhotes passem a desenvolver seus instintos selvagens, como se alimentar de presa viva por exemplo, até que possam ser colocados na natureza e consigam seguir o instinto natural de sua espécie, crescer e reproduzir. Sebastián destaca ainda, que nas Américas, as onças possuem total semelhança de espécie, e que não há tipos regionalizados de onça-pintada.



“Existem vários filhotes de Jatobazinhos em liberdade. Jatobazinho foi o primeiro macho do cativeiro argentino a ser libertado. Entre os animais que foram soltos no habitat está um jatobazinho, que marcou esse projeto. Agora, tem outros machos livres. Existem mais de 10 filhotes de jatobazinhos liberados, alguns inclusive já reproduziram”, revela empolgado Martino.

De filhote acuado no pátio de uma escola ao “varão” para o mundo

A importância de Jotabazinho segundo Sebastián di Martino, é que ele um excelente reprodutor que há entre a maioria das onças-pintadas que vivem livres no parque Iberá. Depois de mais de 70 anos de extinção na província argentina de Corrientes, Jatobazinho está realizando uma grande contribuição. Ele é o primeiro do projeto de reintrodução de sua espécie em nível mundial. Hoje a importância de Jatobazinho, é que ele se tornou um símbolo de colaboração entre países para chegar adiante com o propósito de restauração da fauna do projeto Fundación Rewilding.

O trabalho da equipe dessa Fundação é para restaurar um prejuízo na Argentina onde se perdeu mais de 95%, de sua distribuição original de onça-pintada. Atualmente na Argentina, existe algo em torno de 300 animais e Jatobazinho chegou se revelando um macho adulto “varão”, que domina várias fêmeas soltas e por possuir uma boa genética de um animal do Pantanal, está deixando descendência, ajudando a família a crescer e fazendo o mundo agradecer.

Para saber mais:

* “Rewilding” – é um termo em inglês que se refere ao processo de restaurar ecossistemas naturais ao reintroduzir espécies de plantas e de animais que foram perdidas ou removidas, com o propósito de restaurar a biodiversidade e recriar ambientes naturais.

* Iberá, em Corrientes, na Argentina, é uma área imensa com lagos e pântanos que abrigam jacarés, sucuris, capivaras e mais de 350 espécies de aves. É um destino popular de ecoturismo. A região é famosa também pela pesca de dourado. Ela tem uma biodiversidade que se assemelha bastante ao Pantanal sul-mato-grossense, um dos motivos da positiva adaptação de Jatobazinho.