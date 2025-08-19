Onça-pintada é perseguida por queixadas em Corumbá

Flagra raro mostra dinâmica entre predador e presas na RPPN Acurizal
Os queixadas vivem em grandes bandos / IHP
Um registro inusitado divulgado pelo IHP (Instituto Homem Pantaneiro) revelou o momento em que a onça-pintada Acuri, um macho conhecido da região, é perseguida por um grupo de queixadas na RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural) Acurizal, no Pantanal de Corumbá.
A cena foi captada por câmeras de monitoramento ambiental instaladas na reserva e chamou a atenção por mostrar uma reversão temporária na relação entre predador e presa.
Segundo o IHP, esse comportamento, embora surpreendente para muitos, faz parte da dinâmica natural da fauna pantaneira. Os queixadas, por viverem em grandes bandos, são capazes de se unir e intimidar até grandes felinos, como forma de defesa.
O instituto destaca a importância desse tipo de monitoramento para compreender melhor os comportamentos da fauna local e reforçar a necessidade de proteção dos ecossistemas do Pantanal.
