Onda de calor: Aquidauana e região enfrentam umidade do ar em 40%

Ronald Regis / O Pantaneiro

Aquidauana e região enfrentam uma tarde quente nesta quarta-feira, 24, com a umidade relativa do ar em torno de 40%, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A nova onda de calor está elevando as temperaturas em até 5°C acima da média para esta época do ano, mesmo estando no outono.

Segundo o ClimaTempo, essa onda de calor está associada a uma área de alta pressão na média atmosfera, atuando como um bloqueio atmosférico. Esse sistema favorece a manutenção do ar seco e quente, provocando as altas temperaturas observadas.

Nos próximos dias, uma área de alta pressão na média ganhará força sobre áreas do Mato Grosso do Sul e Paraná, migrando lentamente para o leste do Sudeste do país entre o fim de abril e início de maio. Isso resultará num bloqueio atmosférico, dificultando a chegada de frentes frias para o Centro-Oeste e Sudeste, o que mantém o ar seco e quente.

Esse sistema intensifica o ar de cima para baixo, inibindo a formação de nuvens e favorecendo o calor. Mesmo estando no outono, época em que as temperaturas costumam cair, a falta de uma massa de ar frio forte o suficiente para provocar mudanças mantém o domínio do ar quente sobre grande parte do país.

Diante desse cenário, é importante se hidratar adequadamente e evitar exposição prolongada ao sol, principalmente nos horários mais quentes do dia.