Onda de calor: Termômetros chegam a 42,9°C em Aquidauana

Sol alto em Aquidauana

Os termômetros em Aquidauana alcançaram 42,9°C nesta segunda-feira, 30, com influência na nova onda de calor em Mato Grosso do Sul.

A estação de monitoramento do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica que o pico de temperatura foi registrado às 13h, com sensação térmica de 41,3°C. A cidade começou o dia com calor, a mínima era de 24,3°C às 5h.

O alerta de perigo potencial segue vigente até o dia 2 de outubro, com as temperaturas 5°C acima da média. A umidade relativa do ar também segue em aviso de risco à saúde e incêndios florestais, com índice de 10 a 30%.

Recomendações