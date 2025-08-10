Ônibus escolar pega fogo na zona rural de Bonito

Transporte escolar será mantido / Prefeitura de Bonito

Na madrugada desta sexta-feira, 8, um ônibus escolar da Prefeitura de Bonito foi completamente destruído por um incêndio enquanto se deslocava para buscar alunos na zona rural do município. O incidente ocorreu por volta das 5h da manhã, na rodovia MS-178, a cerca de 30 quilômetros da cidade. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o condutor do veículo, Marcos Cunha Andrade, o fogo começou logo após ele parar o ônibus para verificar uma possível falha mecânica. Ao descer, percebeu que as chamas já haviam se iniciado. Ele ainda tentou conter o fogo utilizando o extintor do próprio veículo, mas as rajadas de vento forte fizeram com que o incêndio se alastrasse rapidamente, impossibilitando o controle.

O ônibus, um Mercedes-Benz/OF 1519 R.O.R.E., com capacidade para 60 passageiros, não transportava estudantes no momento, o que evitou um possível desastre maior.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu ao local para extinguir as chamas e garantir a segurança da via. A área foi isolada e não houve impactos para o tráfego na região.

A Prefeitura de Bonito informou que o veículo era segurado e que os trâmites junto à seguradora já estão em andamento. Além disso, medidas emergenciais estão sendo adotadas para manter o transporte escolar regular, sem prejuízo aos alunos da rede municipal.

As causas do incêndio ainda serão apuradas. A administração municipal reafirmou seu compromisso com a segurança dos estudantes e com a continuidade dos serviços de transporte.

