10 de Agosto de 2025 • 11:32

Incêndio

Ônibus escolar pega fogo na zona rural de Bonito

Veículo estava a caminho para buscar alunos quando foi tomado pelas chamas na MS-178

Redação

Publicado em 10/08/2025 às 09:31

Transporte escolar será mantido / Prefeitura de Bonito

Na madrugada desta sexta-feira, 8, um ônibus escolar da Prefeitura de Bonito foi completamente destruído por um incêndio enquanto se deslocava para buscar alunos na zona rural do município. O incidente ocorreu por volta das 5h da manhã, na rodovia MS-178, a cerca de 30 quilômetros da cidade. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o condutor do veículo, Marcos Cunha Andrade, o fogo começou logo após ele parar o ônibus para verificar uma possível falha mecânica. Ao descer, percebeu que as chamas já haviam se iniciado. Ele ainda tentou conter o fogo utilizando o extintor do próprio veículo, mas as rajadas de vento forte fizeram com que o incêndio se alastrasse rapidamente, impossibilitando o controle.

O ônibus, um Mercedes-Benz/OF 1519 R.O.R.E., com capacidade para 60 passageiros, não transportava estudantes no momento, o que evitou um possível desastre maior.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu ao local para extinguir as chamas e garantir a segurança da via. A área foi isolada e não houve impactos para o tráfego na região.

A Prefeitura de Bonito informou que o veículo era segurado e que os trâmites junto à seguradora já estão em andamento. Além disso, medidas emergenciais estão sendo adotadas para manter o transporte escolar regular, sem prejuízo aos alunos da rede municipal.

As causas do incêndio ainda serão apuradas. A administração municipal reafirmou seu compromisso com a segurança dos estudantes e com a continuidade dos serviços de transporte.

Polícia

PRF apreende 850 mil maços de cigarros contrabandeados em Maracaju

Motorista fugiu e abandonou caminhão bitrem em propriedade rural

Saúde

Brasil inaugura 1º SAMU Indígena com atendimento 24h bilíngue

O serviço reduzirá pela metade o tempo de espera por atendimento de urgência e emergência nos territórios indígenas, das etnias Guarani, Kaiowá e Terena

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

