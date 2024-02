Ônibus desrespeita regras e trafega pela Ponte Velha

Divulgação

Na tarde desta sexta-feira, 9, um ônibus foi flagrado atravessando a Ponte Velha, que conecta Anastácio a Aquidauana, contrariando as normas municipais que proíbem o tráfego de veículos pesados na estrutura.

De acordo com o Departamento de Trânsito Municipal de Aquidauana, existe uma restrição específica que impede a circulação desses tipos de veículos na ponte, visando à preservação da sua integridade física e segurança geral.

Flavio Gomes, diretor do Departamento de Trânsito de Aquidauana, em entrevista à nossa equipe, esclareceu que o ônibus realizou uma manobra para adentrar um palco. "Já me comuniquei com o diretor de trânsito de Anastácio, considerando que o evento é de responsabilidade deles.

Além disso, repassei a placa do veículo para a Polícia Militar realizar a devida autuação", afirmou Gomes.