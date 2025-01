Operação Ano Novo 2024 encerra com 20 acidentes em rodovias de MS

Fiscalização da PRF em MS / Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) encerrou a Operação Ano Novo 2024 no Mato Grosso do Sul.

De 27 de dezembro a 1 de janeiro de 2025, a PRF registrou 20 sinistros, sendo 8 considerados graves. 26 pessoas ficaram feridas e 2 morreram. Como comparativo, durante o feriado de Ano Novo em 2023 foram registrados 22 sinistros, 5 graves, 29 feridos e 4 mortes.

Nos flagrantes de trânsito, a PRF registrou 1.194 infrações, com destaque para a falta do uso de cinto de segurança, transporte de crianças fora do dispositivo de segurança, ultrapassagens proibidas e excesso de velocidade. As fiscalizações com radares registraram 1.526 flagrantes de excesso.

Nos comandos de alcoolemia, os policiais rodoviários federais realizaram 5.049 testes de alcoolemia. 48 condutores foram flagrados dirigindo após consumir álcool, destes, 4 foram presos.