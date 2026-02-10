Acessibilidade

10 de Fevereiro de 2026 • 16:12

Buscar

Últimas notícias
X
MPMS

Operação Cartas Marcadas cumpre 76 ordens judiciais em 5 municípios de MS

São mandados de busca e apreensão, de afastamento de cargos públicos, de proibição de contratar com o Poder Público e de suspensão de contratos vigentes, cumpridos em Campo Grande, Corguinho, Rio Negro, Rochedo e Terenos

Da redação

Publicado em 10/02/2026 às 11:55

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ MPMS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco/MPMS), em atenção à delegação da Procuradoria-Geral de Justiça, deflagrou na manhã de hoje, dia 05/02, a operação denominada “Cartas Marcadas”, que teve como objetivo o cumprimento, nos Municípios de Campo Grande, Corguinho, Rio Negro, Rochedo e Terenos de 46 (quarenta e seis) mandados de busca e apreensão, 5 (cinco) mandados de afastamento de cargos públicos, 22 (vinte e dois) mandados de proibição de contratar com o Poder Público e 3 (três) mandados de suspensão de contratos vigentes com o Poder Público, todos expedidos pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

A investigação constatou a existência de organização criminosa voltada à prática de crimes contra a Administração Pública, instalada nos municípios de Corguinho e de Rio Negro, com núcleos de atuação bem definidos, liderada por agentes políticos que atuavam como principais articuladores do esquema criminoso.

A organização criminosa se valia de servidores públicos corrompidos para frustrar o caráter competitivo de licitações públicas, direcionando os respectivos certames (desde contratações diretas para aquisição de materiais de expediente, mediante dispensas indevidamente manipuladas, até a contratação de empresas para a execução de obras públicas, as quais, não raro, eram iniciadas antes mesmo da formalização contratual) às empresas integrantes do esquema, em contratos que, só nos últimos 3 (três) anos, se aproximam dos R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais).

Durante os trabalhos, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul valeu-se de provas obtidas, especialmente o conteúdo extraído de alguns telefones celulares apreendidos, nas Operações Turn Off e Malebolge, compartilhadas mediante autorização judicial, que revelaram o modus operandi da organização criminosa e possibilitaram que se chegasse até os agentes políticos que dirigiam o esquema.

A operação contou com apoio operacional do Batalhão de Choque e do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

“Cartas Marcadas” – termo que dá nome à operação – alude à ideia de um jogo previamente manipulado, em que o desfecho é conhecido antes mesmo do início. No caso, as contratações sob apuração foram direcionadas de antemão às empresas investigadas, por meio de ajustes espúrios, para conferir aparência de lisura a uma escolha que já estava determinada.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Em Jardim, MPMS participa de reunião que define ações preventivas e cronograma do Carnaval 2026

• MPMS garante adequação do efetivo da Guarda Civil Municipal em Corumbá

• MPMS apresenta Projeto Acolhida às cidades de Jardim e Guia Lopes da Laguna

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Atenção

Detran-MS orienta sobre renovação automática da CNH

Sorte

Mega-Sena não tem ganhador; prêmio acumula para R$ 47 milhões

Policia

Polícia quer apreender passaporte de envolvido na morte do cão Orelha

O objetivo é impedir que o adolescente saia do país.

Saúde

Hospital Regional retoma cirurgias bucomaxilofaciais pelo SUS

Publicidade

Qualificação

Inscrições no programa Voucher Desenvolvedor da rede pública terminam no domingo

ÚLTIMAS

Fogo

Falha em ventilador causa princípio de incêndio em escola de Corumbá

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar, por meio do 3º Grupamento de Bombeiros Militar

Ocorrência

Polícia apreende cerca de 2 toneladas de maconha na zona rural de Terenos

Operação Falcão 01/2026 é conduzida por equipes do Batalhão de Polícia Militar Rural, com apoio do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária.

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo