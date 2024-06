Operação Corpus Christi termina sem mortes ou acidentes em rodovias estaduais

Sem mortes na região / Divulgação

O resultado do feriado de Corpus Christi foi de zero mortes e acidentes nas rodovias MS-010, MS-040, MS-080, MS-162, MS-450 e principais rodovias de acesso aos municípios turísticos como Bonito, Bodoquena e a Estrada Parque em Piraputanga, fiscalizados pelos agentes de autoridade de trânsito do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito).

Em parceria com a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Batalhão de Polícia Militar Rodoviária e órgãos municipais de trânsito, foram abordados 291 veículos e em todos foi feito o exame de bafômetro, o que resultou em 80 notificações, por embriaguez ao volante, recusa ao fazer o bafômetro, condutores que não possuíam Carteira Nacional de Habilitação e ultrapassagem em faixa contínua foram as principais infrações cometidas pelos motoristas.

Além disso, uma pessoa foi conduzida a delegacia por constatar embriaguez ao conduzir o veículo e 7 veículos foram removidos aos pátios.

Os agentes que participaram da Operação também deram apoio ao 8º Encontro de Relíquias de Aquidauana MS, considerada a maior exposição de carros antigos do Estado, a Corrida Águia da Fronteira, evento realizado pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) em Dourados e o Projeto Amigos do Parque que acontece em Campo Grande no Parque dos Poderes.

Para o Gerente Especial de Fiscalização e Patrulhamento Viário, Ruben Ajala, a presença de fiscalização frequente nas rodovias tem feito o motorista se conscientizar.

“Nosso objetivo é manter uma presença preventiva, inibindo o excesso de velocidade, a ultrapassagem em faixa contínua e também os condutores que ainda insistem em ingerir bebida alcóolica e assumir a direção e estamos na rodovia para levar maior segurança e apoio para quem utiliza nossas rodovias, além claro, de uma maior conscientização dos motoristas, somando isso tudo, podemos comemorar zero mortes e zero acidentes em nossas rodovias estaduais”.

*Com informações da Comunicação Detran-MS