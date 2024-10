Operação de combate aos incêndios no Pantanal completa 193 dias

Atualmente, Pantanal vive tragédia ambiental / FAB

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) continua suas operações ininterruptas no combate aos incêndios florestais, completando 193 dias de atuação. O foco permanece na proteção dos biomas Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica, que enfrentam condições climáticas desafiadoras, incluindo altas temperaturas e ventos fortes.

A situação climática na região do Pantanal tem melhorado levemente, com temperaturas médias em torno de 30°C e umidade relativa do ar em 40%. As chuvas que ocorreram nos dias 9 e 10 de outubro proporcionaram alívio significativo, umedecendo a vegetação e reduzindo a carga de material combustível, facilitando o trabalho das equipes de combate.

Com as condições favoráveis, as guarnições conseguiram realizar ações de combate com maior eficácia. A previsão de continuidade das chuvas traz esperança para a manutenção do controle sobre os focos de incêndio. No entanto, a vigilância constante e práticas de manejo sustentável são cruciais para prevenir novas ocorrências.

Atuação

Na região de Paiaguás, foram identificados três focos de calor em Santa Mônica, São José e São Lourenço, e as guarnições foram mobilizadas para combate. Em Corumbá, um foco no Morro do Urucum está sob monitoramento devido ao difícil acesso. Em Paranaíba, uma nova ocorrência foi registrada e está sendo investigada.

As áreas de Corumbá, Nabileque, Paraguai Mirim, Coimbra, e outras regiões ao redor do Pantanal estão sendo monitoradas por drones e satélites para garantir uma resposta rápida a qualquer nova ocorrência.

Efetivo e recursos

Atualmente, a Operação Pantanal conta com 137 militares do CBMMS, distribuídos em locais como Campo Grande, Corumbá, e Bonito. O apoio inclui 89 membros da Força Nacional de Segurança Pública, além de contribuições das Forças Armadas e outras instituições como o IBAMA e o ICMBio.

A operação é apoiada por 12 bases avançadas, que desempenham um papel vital na preservação do Pantanal, permitindo uma resposta eficiente e rápida aos incêndios. A frota mobilizada inclui 4 aeronaves, 10 caminhões de combate e várias embarcações, todas equipadas para garantir a segurança e eficácia das operações.

A Operação Pantanal é estruturada em três fases. No momento, o CBMMS está na FASE 3, dedicada à Resposta. Essa fase envolve ações diretas para controlar e extinguir incêndios, utilizando os recursos e estratégias previamente planejados. Relatórios diários são essenciais para monitorar o progresso e avaliar a eficácia das ações realizadas.