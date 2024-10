Operação Eleições: Sejusp intensifica segurança no Estado para votações no domingo

Coletiva de imprensa nesta quinta-feira / Divulgação

Às 6h de domingo (6) a forças de segurança de Mato Grosso do Sul já estarão todas empenhadas na Operação Eleições 2024, que tem como objetivo a segurança e a tranquilidade da população durante o pleito eleitoral. Ao todo serão 2.717 policiais, 286 viaturas e quatro aeronaves empregados em reforço às ações de policiamento ostensivo, inteligência e resposta rápida nos 79 municípios e 54 zonas eleitorais do Estado - que conta com 2.032.59 eleitores.

A Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) detalhou toda a operação nesta quinta-feira (3). Um plano de ação detalhado foi elaborado prevendo reforço do policiamento em locais de votação, apuração e totalização dos votos, fora as áreas tidas como estratégicas.

"Além desse grande efetivo, vamos empregar ainda 286 viaturas e teremos a disponibilidade de quatro aeronaves. Equipes especializadas também estarão de prontidão para apoiar em situações críticas que possam ocorrer. Todas as equipes estão reforçadas para fazer o melhor atendimento", explica o secretário-executivo de Segurança Pública, coronel Wagner Ferreira da Silva.

O coração da operação será o CICC (Centro Integrado de Comando e Controle), localizado no Parque dos Poderes, em Campo Grande. Ali, polícias Militar e Civil, Rodoviária Federal, Federal, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil estarão integrados.

Através do CICC será possível monitorar em tempo real toda a atividade policial e tomar decisões estratégicas para garantir a segurança da população. A expectativa é que este ano o pleito eleitoral seja tranquilo, assim como foi o anterior.

"Na Capital e cidades onde existe delegacia da Polícia Federal, quem identificarmos como infrator eleitoral, vamos encaminhar para lá. Onde não há, essa pessoa vai para a Polícia Civil. São 600 policiais civis empenhados em todo o Estado", comenta o coordenador da operação na Polícia Civil e diretor do DPE (Departamento de Polícia Especializada), Ivan Barreira.

Entre as principais ações a serem realizadas estão o reforço do policiamento preventivo e repressivo em locais de votação, vias públicas e estações de transporte, ações de inteligência com constante monitoramento de informações para prevenir e combater crimes eleitorais, fora o emprego de equipes especializadas para atender a ocorrências de média e alta complexidade com agilidade, e o apoio de aeronaves para monitoramento e atendimento às emergências.

"Toda preocupação em termo de segurança foi muito bem planejado, um comando integrado, e a Polícia Militar vai atuar em massa. Todo grande evento escalamos extraordinariamente nosso efetivo para manter a segurança. Nos desdobramos e empregamos todo o efetivo", conta o comandante-geral da PM, coronel Renato dos Anjos Garnes.

O comandante ainda revela que de um total de 1.041 pontos de votação em Mato Grosso do Sul, a segurança de 893 estarão sob a responsabilidade direta da Polícia Militar. "Além do 190, o cidadão pode usar o 181 para fazer as denúncias. Ele não precisa se identificar e nós repassamos para a unidade que vaicuidar do caso, seja Polícia Federal, Civil ou Militar. O objetivo é coibir esse tipo de crime", completa o coronel.

A operação terá foco na prevenção e repressão de crimes eleitorais, como boca de urna, compra de votos e coação eleitoral. As forças de segurança estarão atentas a qualquer tipo de irregularidade e atuarão de forma enérgica para garantir a lisura do processo eleitoral.

*com informações da Sejusp e Comunicação Governo de MS