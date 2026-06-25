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Região de difícil acesso no Pantanal

Operação fluvial mobiliza bombeiros para resgatar bebê que teve reação alérgica

Criança foi transportada de barco até a área urbana para receber atendimento médico especializado

Anibal Placêncio

Publicado em 25/06/2026 às 14:07

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Operação garantiu atendimento rápido a um bebê de apenas um mês de idade na região do Paiaguás / Divulgação Corpo de Bombeiros

Uma operação de resgate fluvial realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar garantiu atendimento rápido a um bebê de apenas um mês de idade na região do Paiaguás, no Pantanal Sul-mato-grossense. A ocorrência foi registrada na manhã desta quarta-feira (24), na Fazenda Califórnia, área de difícil acesso localizada às margens do Rio Paraguai.

De acordo com a corporação, uma equipe de resgate fluvial do 3º Grupamento foi acionada para prestar socorro à criança, que apresentava reações alérgicas na pele, principalmente na região da boca, necessitando de avaliação médica especializada.

Após percorrerem o Rio Paraguai até a propriedade rural, os militares encontraram o bebê consciente e realizaram os primeiros atendimentos no local. Em seguida, diante da necessidade de acompanhamento médico, foi efetuado o resgate fluvial da criança, que foi transportada com segurança até a área urbana.

Na chegada ao Porto Geral, em Corumbá, o bebê foi transferido para uma viatura de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto-Socorro, onde recebeu atendimento médico para avaliação e tratamento do quadro clínico.

A ocorrência, segundo a corporação, evidencia a importância da atuação das equipes especializadas em resgate fluvial, fundamentais para garantir assistência rápida a moradores de regiões remotas do Pantanal, onde o acesso terrestre, muitas vezes, é limitado ou inviável.


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