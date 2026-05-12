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Segurança

Operação Integrar apreende cerca de 2 toneladas de drogas em MS

Também foram apreendidos dinheiro, cartões bancários, aparelhos celulares e diversos produtos de origem ilícita

Da redação

Publicado em 12/05/2026 às 13:49

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Divulgação

A Operação Integrar – Corredor Bioceânico, realizada na região sudoeste de Mato Grosso do Sul, apresentou resultados expressivos no combate aos crimes transnacionais e ilícitos na faixa de fronteira. A ação teve início na última quarta-feira (06), e contou com atuação integrada de diversas forças de segurança estaduais e federais.

Entre os resultados da operação estão a apreensão de cerca de 2 toneladas de maconha, recuperação de dois veículos com registro de furto/roubo, apreensão de produtos de contrabando e descaminho, além do desmantelamento de uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas. Também foram apreendidos dinheiro, cartões bancários, aparelhos celulares e diversos produtos de origem ilícita.

Segundo o balanço divulgado pelo Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGI-FRON-DIV), o prejuízo estimado ao crime organizado ultrapassa R$ 4 milhões.

A operação contou com a participação integrada da Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, DOF, Coordenadoria-Geral de Perícias, AGEPEN e Guarda Municipal de Bonito, além do apoio da Polícia Federal, Receita Federal, ABIN e IAGRO.

As ações fazem parte das diretrizes do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), que promove a integração entre forças de segurança, inteligência e fiscalização nos municípios situados na faixa de fronteira.

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