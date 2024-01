Operação Lei Seca acontece em Campo Grande e Dourados

Fiscalização em trechos de MS / Divulgação

Agentes de Fiscalização de Trânsito do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) e policiais militares do BPMTran (Batalhão de Policia Militar de Trânsito) iniciaram na quinta-feira (25) a operação “Lei Seca” em Campo Grande e Dourados.

A operação vai ser recorrente em pontos críticos mapeados pelas autoridades de trânsito, tanto em Campo Grande quanto em Dourados, e nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul. O objetivo é reduzir os sinistros de trânsito envolvendo embriaguez ao volante e outras substâncias que alteram a capacidade psicomotora do condutor além de reprimir outros crimes.

Além desses casos, a prevenção de infrações e crimes também estarão sendo feitas pelos agentes públicos.

Denúncias podem ser feitas pela população no telefone 190 e 154, além da Ouvidoria do Detran-MS.

No primeiro dia de operação, foram abordados 125 veículos. No total, 25 pessoas foram autuadas por se recusar a fazer o teste de bafômetro, 1 foi preso por dirigir embriagado (acusou no aparelho 0,89 mg/L), 7 pessoas foram flagradas dirigindo sem ser habilitado e 7 veículos foram removidos ao pátio por estar com irregularidades.

Crime

Dirigir embriagado é crime, considerada infração gravíssima. O condutor pego dirigindo alcoolizado recebe multa no valor de R$ 2.934,70, tem a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) recolhida e o direito de dirigir suspenso por um ano.