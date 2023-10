Operação Nossa Senhora Aparecida faz fiscalizações nas estradas de MS

Romaria em Piraputanga / Foto: Divulgação

Equipes de fiscalização do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito), em parceria com o BPMRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária), deflagram a meia-noite de quarta-feira (11) a Operação Nossa Senhora Aparecida que visa trazer mais segurança e intensificar o patrulhamento nas rodovias de Mato Grosso do Sul.

A operação tem como foco reduzir o número de acidentes e diminuir os riscos causados principalmente por alta velocidade, embriaguez ao volante, ultrapassagem indevida e o não uso do cinto de segurança.

O chefe da Fiscalização do Detran-MS, Ruben Ajala, dá dicas aos condutores para que tenham uma viagem segura. “Manter os faróis acessos mesmo durante o dia, fazer um planejamento de viagem com rotas, paradas e pontos de apoio e quando for utilizar o acostamento, sempre permanecer com o pisca alerta ligado.”

Nessa época do ano, que o clima está instável, verificar os pneus também é muito importante, pois com as chuvas o carro pode aquaplanar e nesse caso, a dica é não pisar no freio de modo algum, apenas tirar o pé do acelerador e aguardar o carro voltar ao controle.

Os motoristas devem ficar atentos ao usar a MS-450 neste feriado, pois acontecerá uma romaria que sai da cidade de Aquidauana em direção ao Distrito de Piraputanga e romeiros estarão na estrada. As equipes do Detran acompanharão todo o trajeto fazendo a segurança tanto dos fiéis quanto dos veículos que passarem pelo local.

Um lembrete importante para quem gosta de viajar de moto é de preferência estar com roupas adequadas, viseira fechada e sempre com calçados fechados e presos aos pés.