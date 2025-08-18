Acessibilidade

18 de Agosto de 2025

Operação Shamar: PM realiza palestra sobre violência doméstica em Miranda

A atividade teve como foco a conscientização e orientação sobre os mecanismos legais de proteção às mulheres

Redação

Publicado em 18/08/2025 às 18:57

A palestra integra um conjunto de ações desenvolvidas pelo 7º BPM / PMMS

Como parte das ações da Operação Shamar e da campanha Agosto Lilás, a equipe técnica do PrOMuSe (Programa Mulher Segura) do 7º Batalhão da Polícia Militar promoveu, na manhã desta segunda-feira (18), uma palestra sobre os diferentes tipos de violência doméstica previstos na Lei Maria da Penha. O evento aconteceu em Miranda e reuniu profissionais da rede de proteção social do município.

A atividade teve como foco a conscientização e orientação sobre os mecanismos legais de proteção às mulheres vítimas de violência. Estiveram presentes representantes do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), como a assistente social Jéssica Roque, a psicóloga Giovana Zuim e a coordenadora Letícia Lilartiga. Também participaram a coordenadora do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), Michele Acunha, e a assistente social Ana Paula Anderson.

A vice-prefeita de Miranda, Elange Ribeiro, e a secretária municipal de Assistência Social, Cinthia Fonseca Castanheira, marcaram presença, reforçando o apoio da gestão municipal às ações de enfrentamento à violência de gênero.

A palestra integra um conjunto de ações desenvolvidas pelo 7º BPM, por meio do PrOMuSe, que busca fortalecer a prevenção, promover a informação e garantir a proteção social às mulheres em situação de vulnerabilidade. A Operação Shamar é uma iniciativa nacional das forças de segurança pública que visa intensificar o combate à violência contra a mulher durante o mês de agosto.

