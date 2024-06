Oportunidade: curso Gratuito de artesanato em Aquidauana

Divulgação

Aquidauana abre suas portas para mais uma oportunidade de aprendizado e geração de renda. Estão abertas as inscrições para o Curso de Artesanato de Crochê em Barbante, uma iniciativa destinada a todos os interessados em desenvolver habilidades criativas e técnicas artesanais.



Com vagas limitadas, os participantes terão a chance de mergulhar no mundo do crochê, das 7h às 11h e das 13h às 17h, nos dias 10 a 13 de junho. O local das aulas será no Núcleo de Geração de Renda, situado em frente ao CAIC.



As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas no próprio Núcleo de Geração de Renda. Para mais informações e para garantir sua vaga, entre em contato pelo telefone (67) 3240-1400, ramal 1462.