Orientações da Assessoria Militar do TJ para um carnaval com segurança

Às vésperas do carnaval, a Assessoria Militar/Serviço de Prevenção contra Incêndio e Pânico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) compartilha recomendações essenciais para que a população possa desfrutar das festividades com segurança e alegria.

Antes de pegar a estrada

Checagem do veículo: uma revisão completa é fundamental. Verifique os pneus, incluindo o estepe, os níveis de óleo e água, freios e luzes. A prevenção pode evitar acidentes.

Respeite as leis de trânsito: Mantenha a velocidade dentro dos limites estabelecidos, use sempre o cinto de segurança e nunca dirija após consumir álcool.

Planejamento de rota: estude o caminho com antecedência, considerando as condições meteorológicas e evitando horários de grande movimento.

Proteção para as crianças

Identificação: utilize pulseiras de identificação nas crianças, com informações de contato dos responsáveis, para facilitar a localização em caso de perda.

Vigilância constante: em meio à folia, não perca as crianças de vista. Defina um ponto de encontro para o caso de se separarem.

Diversão aquática com responsabilidade

Equipamento de segurança: em atividades aquáticas, o uso de coletes salva-vidas é indispensável, principalmente para crianças e não nadadores.

Respeite as sinalizações e áreas permitidas: nade apenas em locais permitidos e que sejam conhecidos por sua segurança. Evite áreas não sinalizadas ou desconhecidas.

Álcool e água: a combinação é perigosa. Evite consumir bebidas alcoólicas se pretende entrar na água.

Cuidados com o lar

Prevenção de incêndios: desligue aparelhos eletrônicos e feche o registro de gás antes de sair, evitando assim riscos de incêndio.

Sistema de segurança: ative alarmes e, se possível, avise um vizinho de confiança sobre sua ausência.