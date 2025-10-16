Orientações do Detran-MS sobre como proceder em casos de clonagem

Ainda é possível ocorrerem casos de clonagem de veículos / Detran-MS

Diante dessa situação, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) orienta os cidadãos sobre como proceder em caso de receber notificações ou multas referentes a locais onde não esteve, inclusive em situações em que o veículo estava guardado em casa.

Mesmo com a implantação da placa padrão Mercosul e o avanço das medidas de segurança para coibir fraudes, ainda é possível ocorrerem casos de clonagem de veículos.

Ao perceber esse tipo de ocorrência, a primeira providência é registrar um Boletim de Ocorrência em uma Delegacia de Polícia. Em seguida, deve-se solicitar uma perícia veicular junto ao NIV (Núcleo de Investigações Veiculares) da Polícia Civil.

O Estado conta com 12 unidades do NIV, localizadas nos municípios de Campo Grande, Aquidauana, Coxim, Corumbá, Dourados, Fátima do Sul, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Paranaíba e Três Lagoas.

Procedimentos junto ao Detran-MS

Após a realização da vistoria, o proprietário deve comparecer a uma agência do Detran-MS com requerimento solicitando a troca da placa do veículo, onde um processo administrativo vai ser aberto para apuração e regularização da situação.

Documentos necessários

Para abertura do processo de troca de placa, o cidadão deve apresentar os seguintes documentos:

Cópia de documento de identificação pessoal e CPF, para pessoas físicas;

Cópia do Contrato Social e do CNPJ, para Pessoas Jurídicas;

Cópia do CRLV-e;

Cópia da notificação indevida recebida pelo veículo, se houver;

Cópia da imagem do veículo (caso tenha sido registrada por radar);

Fotografias coloridas da frente, traseira e laterais do veículo original, evidenciando características que o diferenciem do veículo clone;

Informações que possibilitem a comprovação da existência do veículo dublê ou clone;

Laudo da vistoria de identificação veicular;

Laudo pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística competente.

As taxas, débitos, impostos e multas vinculadas ao veículo devem estar em dia, com exceção daquelas geradas pelo veículo dublê e após a análise do processo e comprovação da clonagem, as multas e pontuações indevidas vão ser canceladas, e o veículo pode ser regularizado com nova placa.

Vai ser cobrada a emissão de um novo documento com o novo sequencial de placas e o proprietário deve arcar com a estampagem da nova placa.

Após a troca da placa por uma nova, é inserida na placa antiga uma restrição administrativa de “suspeita de clonagem” e a partir de então monitorada pelo CISV (Centro Integrado de Segurança Viária) e pelas autoridades policiais municipais, estaduais e federais.

*Com informações da Comunicação Detran-MS