Acessibilidade

16 de Outubro de 2025 • 17:53

Buscar

Últimas notícias
X
Serviços

Orientações do Detran-MS sobre como proceder em casos de clonagem

A primeira providência é registrar um Boletim de Ocorrência

Redação

Publicado em 16/10/2025 às 15:13

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Ainda é possível ocorrerem casos de clonagem de veículos / Detran-MS

Mesmo com a implantação da placa padrão Mercosul e o avanço das medidas de segurança para coibir fraudes, ainda é possível ocorrerem casos de clonagem de veículos.

Diante dessa situação, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) orienta os cidadãos sobre como proceder em caso de receber notificações ou multas referentes a locais onde não esteve, inclusive em situações em que o veículo estava guardado em casa.

Leia Também

• Depois da clonagem, "piratas cibernéticos" usam governador Riedel para pedir dinheiro

• Adolescente é apreendido após furto de motocicleta e tentativa de clonagem de cartões

• Campo da clonagem foi marcado por alarme falso

Ao perceber esse tipo de ocorrência, a primeira providência é registrar um Boletim de Ocorrência em uma Delegacia de Polícia. Em seguida, deve-se solicitar uma perícia veicular junto ao NIV (Núcleo de Investigações Veiculares) da Polícia Civil.

O Estado conta com 12 unidades do NIV, localizadas nos municípios de Campo Grande, Aquidauana, Coxim, Corumbá, Dourados, Fátima do Sul, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Paranaíba e Três Lagoas.

Procedimentos junto ao Detran-MS

Após a realização da vistoria, o proprietário deve comparecer a uma agência do Detran-MS com requerimento solicitando a troca da placa do veículo, onde um processo administrativo vai ser aberto para apuração e regularização da situação.

Documentos necessários

Para abertura do processo de troca de placa, o cidadão deve apresentar os seguintes documentos:

  • Cópia de documento de identificação pessoal e CPF, para pessoas físicas;
  • Cópia do Contrato Social e do CNPJ, para Pessoas Jurídicas;
  • Cópia do CRLV-e;
  • Cópia da notificação indevida recebida pelo veículo, se houver;
  • Cópia da imagem do veículo (caso tenha sido registrada por radar);
  • Fotografias coloridas da frente, traseira e laterais do veículo original, evidenciando características que o diferenciem do veículo clone;
  • Informações que possibilitem a comprovação da existência do veículo dublê ou clone;
  • Laudo da vistoria de identificação veicular;
  • Laudo pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística competente.
  • As taxas, débitos, impostos e multas vinculadas ao veículo devem estar em dia, com exceção daquelas geradas pelo veículo dublê e após a análise do processo e comprovação da clonagem, as multas e pontuações indevidas vão ser canceladas, e o veículo pode ser regularizado com nova placa.

Vai ser cobrada a emissão de um novo documento com o novo sequencial de placas e o proprietário deve arcar com a estampagem da nova placa.

Após a troca da placa por uma nova, é inserida na placa antiga uma restrição administrativa de “suspeita de clonagem” e a partir de então monitorada pelo CISV (Centro Integrado de Segurança Viária) e pelas autoridades policiais municipais, estaduais e federais.

*Com informações da Comunicação Detran-MS

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Meio Ambiente

Multas por queimadas ilegais em MS já passam de R$ 34 milhões

Sorte

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 40 milhões

Geral

Estudante da UFMS vence concurso e é eleita Rainha do Rodeio em feira agropecuária

UFMS promove workshop e mostra de pesquisa em geografia em Aquidauana

Exposição destaca beleza da UFMS de Aquidauana em fotos premiadas

Diretora do IFMS destaca parceria com UFMS e homenageia aluna no CRA-MS

Serviços

Aneel vai investigar apagão que deixou Aquidauana sem energia

Publicidade

Sorte

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 33 milhões

ÚLTIMAS

Polícia

Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio em Porto Murtinho

Segundo envolvido foi capturado em Campo Grande por equipe do GARRAS

Economia

Gasolina comum registra maior variação de preços em Campo Grande

O diesel S500 comum apresentou preço médio de R$ 5,92

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo