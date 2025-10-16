Orientações do Detran-MS sobre como proceder em casos de clonagem

A primeira providência é registrar um Boletim de Ocorrência
Ainda é possível ocorrerem casos de clonagem de veículos / Detran-MS
Mesmo com a implantação da placa padrão Mercosul e o avanço das medidas de segurança para coibir fraudes, ainda é possível ocorrerem casos de clonagem de veículos.
Diante dessa situação, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) orienta os cidadãos sobre como proceder em caso de receber notificações ou multas referentes a locais onde não esteve, inclusive em situações em que o veículo estava guardado em casa.
Ao perceber esse tipo de ocorrência, a primeira providência é registrar um Boletim de Ocorrência em uma Delegacia de Polícia. Em seguida, deve-se solicitar uma perícia veicular junto ao NIV (Núcleo de Investigações Veiculares) da Polícia Civil.
O Estado conta com 12 unidades do NIV, localizadas nos municípios de Campo Grande, Aquidauana, Coxim, Corumbá, Dourados, Fátima do Sul, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Paranaíba e Três Lagoas.
Procedimentos junto ao Detran-MS
Após a realização da vistoria, o proprietário deve comparecer a uma agência do Detran-MS com requerimento solicitando a troca da placa do veículo, onde um processo administrativo vai ser aberto para apuração e regularização da situação.
Documentos necessários
Para abertura do processo de troca de placa, o cidadão deve apresentar os seguintes documentos:
Vai ser cobrada a emissão de um novo documento com o novo sequencial de placas e o proprietário deve arcar com a estampagem da nova placa.
Após a troca da placa por uma nova, é inserida na placa antiga uma restrição administrativa de “suspeita de clonagem” e a partir de então monitorada pelo CISV (Centro Integrado de Segurança Viária) e pelas autoridades policiais municipais, estaduais e federais.
*Com informações da Comunicação Detran-MS
Geral
UFMS promove workshop e mostra de pesquisa em geografia em Aquidauana
Exposição destaca beleza da UFMS de Aquidauana em fotos premiadas
Diretora do IFMS destaca parceria com UFMS e homenageia aluna no CRA-MS
Polícia
Segundo envolvido foi capturado em Campo Grande por equipe do GARRAS
Economia
O diesel S500 comum apresentou preço médio de R$ 5,92
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS