Oscar 2025: "Ainda Estou Aqui" conquista três indicações

Obra também foi indicada à categoria de Melhor Filme / Divulgação

Nesta quinta-feira, 23, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Los Angeles anunciou os indicados ao Oscar 2025, e o Brasil celebra a presença de Ainda Estou Aqui com três indicações: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz. Fernanda Torres, que já havia conquistado o Globo de Ouro no início do mês, faz história ao ser indicada na categoria, concorrendo com nomes como Demi Moore e Cynthia Erivo.

A ministra Margareth celebrou as indicações, destacando a relevância do tema abordado pelo longa. “É um tema de pouca exploração, e o filme consegue, de maneira sensível, trazer o drama da família dentro desse contexto e, com isso, sensibilizar o mundo.”

Além de parabenizar os envolvidos na produção, a ministra ressaltou a importância desse reconhecimento para o setor: “Este momento abre possibilidades ainda maiores e fortalece muito o cinema nacional, em um momento em que estamos realizando investimentos significativos para a retomada e o fortalecimento do audiovisual brasileiro.”

Lançado em 2024, o filme liderou as bilheterias brasileiras, atraindo mais de 2,9 milhões de espectadores. Reconhecido globalmente, Ainda Estou Aqui coleciona prêmios em importantes festivais internacionais. No Festival de Veneza, venceu Melhor Roteiro e recebeu o Green Drop Award. Também conquistou o Prêmio do Público no Vancouver International Film Festival, no Mill Valley Film Festival e no Miami Film Festival GEMS. Na França, durante o Festival de Pessac, levou o Prêmio Danielle Le Roy e o Prêmio do Público, confirmando sua força entre críticos e audiências.

A secretária do Audiovisual, Joelma Gonzaga, destacou a importância das indicações: “É um momento de grande orgulho para o audiovisual. Essas conquistas demonstram a excelência das nossas produções cinematográficas e reafirmam a relevância do apoio estatal ao setor, fundamental para levar mais histórias como esta, e tantas outras, ao reconhecimento internacional.”

O diretor Walter Salles esteve no Oscar com a produção Central do Brasil (1998), que também foi indicado a Melhor Filme Internacional. Na ocasião, Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, foi indicada à categoria de Melhor Atriz, reforçando o legado artístico da família no cinema brasileiro.

A cerimônia do Oscar será realizada no dia 2 de março.

Sobre o filme

Dirigido por Walter Salles, Ainda Estou Aqui é um tributo à coragem e resiliência das mulheres que enfrentaram as adversidades da ditadura militar no Brasil. A produção aborda a transformação de Eunice Paiva, mãe e defensora dos direitos humanos, em um período sombrio da história brasileira. Protagonizado por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, o filme é um retrato poderoso de resistência e memória.

