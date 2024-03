Ouvidoria do TCE-MS participa de reunião do Grupo de Trabalho da Rede Integrar

Auditoria on-line / Divulgação

A Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul participou da 1ª reunião técnica virtual do grupo de trabalho da Rede Integrar realizada na quinta-feira, 21 de março. O assessor executivo, Jorge Celeri, representou na reunião virtual, o ouvidor do TCE-MS, conselheiro Flávio Kayatt.

O primeiro encontro de 2024 teve como objetivo definir ações e boas práticas para desenvolver a comunicação e o relacionamento com o cidadão, aprimorando ainda mais as orientações e fiscalização dos recursos públicos.

A reunião foi presidida por Luis Gustavo Gomes Andrioli, representante do TCU e coordenada por Ricardo Alpendre, do TCE do Paraná.

A Rede Integrar, ou Rede de Políticas Públicas Descentralizadas, é uma rede colaborativa formada pelos Tribunais de Contas do Brasil, por meio do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Instituto Rui Barbosa (IRB), a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), do Tribunal de Contas da União (TCU), OCDE e Tribunais de Contas.

De acordo com Jorge Celeri, a primeira fase em 2024 da Rede Integrar tem como objetivo promover o engajamento dos cidadãos, da sociedade civil organizada e dos conselhos municipais e estaduais, fornecendo informações mais claras para comunidade de suas ações, objetivos, fiscalização e controle.

A participação cidadã visa:

1) Cidadãos mais informados;

2) auditorias mais conhecidas;

3) maior alcance e impacto nos resultados das auditorias;

4) aumento da “prestação de contas” à população por meio das auditorias sociais.

Uma nova reunião ficou marcada para o dia 2 de abril, para a apresentação de ideias, com noções e soluções práticas, para garantir a participação cidadã.