OVNIs no Paraná? Relembre casos de objetos misteriosos avistados em Aquidauana e Anastácio

ovnis no paraná2

Imagens de supostos OVNIs registradas recentemente no Paraná voltaram a chamar a atenção de curiosos e entusiastas da ufologia em todo o país. O caso ganhou repercussão nacional após o influenciador Mayk Leão afirmar ter observado luzes e sons incomuns em uma propriedade rural de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. A situação mobilizou discussões nas redes sociais e até levou a FAB (Força Aérea Brasileira) a informar que nenhum objeto desconhecido foi detectado pelos radares de defesa aérea da região.

Embora o episódio tenha ocorrido a mais de mil quilômetros de distância, relatos semelhantes não são novidade para moradores de Aquidauana e Anastácio. Nos últimos anos, diversos registros de luzes e objetos luminosos cruzando o céu da região despertaram curiosidade, geraram teorias e renderam ampla repercussão.

Um dos casos mais recentes ocorreu em janeiro de 2023, quando o leiteiro Tito Frederico Alves Souza registrou vários pontos luminosos durante a madrugada em uma fazenda localizada na área rural de Aquidauana. As imagens rapidamente circularam entre moradores e nas redes sociais, alimentando especulações sobre a origem do fenômeno.

Pouco antes, em dezembro de 2022, um morador de Anastácio também chamou a atenção ao filmar um objeto brilhante sobrevoando o céu do município. O terapeuta Rodrigo Bezerra contou ter avistado a luz enquanto estava em casa com a família. O registro gerou diferentes interpretações, desde satélites até possíveis fenômenos ainda não identificados.

Entretanto, os episódios que mais repercutiram na região aconteceram em 2019 e 2020. Em maio de 2019, moradores de Aquidauana, Anastácio, Piraputanga e Camisão registraram luzes cruzando o céu durante a noite. Os vídeos viralizaram, e muitos chegaram a acreditar que se tratava de um OVNI. Posteriormente, a Força Aérea Brasileira informou que o fenômeno estava relacionado ao Exercício Operacional Tápio, treinamento militar que utiliza flares — artefatos luminosos empregados por aeronaves.

Mesmo após a explicação oficial, novos relatos continuaram surgindo. Em janeiro de 2020, luzes misteriosas voltaram a ser observadas em Aquidauana, reacendendo a curiosidade dos moradores. Na época, a FAB, novamente, associou os registros a exercícios militares realizados na região.

Pouco mais de um mês depois, em fevereiro daquele mesmo ano, novos avistamentos foram relatados. Vídeos compartilhados por moradores mostravam pontos luminosos se deslocando pelo céu noturno, levando parte da população a cogitar a hipótese de objetos voadores não identificados, enquanto outros defendiam explicações ligadas a fenômenos naturais ou atividades aeronáuticas.

Apesar da ausência de comprovação sobre a origem extraterrestre de qualquer um desses episódios, os registros continuam despertando fascínio e alimentando debates. Entre explicações científicas, operações militares, satélites, meteoros e teorias mais ousadas, os céus de Aquidauana e Anastácio seguem guardando histórias que, até hoje, permanecem na memória de quem testemunhou aqueles momentos.

E, ao que tudo indica, sempre que uma luz diferente surge no horizonte, a velha pergunta volta a ecoar entre os moradores sobre o que realmente cruzou o céu do Pantanal.