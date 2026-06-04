Acessibilidade

04 de Junho de 2026 • 18:23

Buscar

Últimas notícias
X
Mistério

OVNIs no Paraná? Relembre casos de objetos misteriosos avistados em Aquidauana e Anastácio

Registros recentes no Paraná reacendem debate sobre fenômenos aéreos não identificados; na região pantaneira, moradores também já relataram luzes e objetos intrigantes no céu

Aníbal Placêncio

Publicado em 04/06/2026 às 15:15

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

ovnis no paraná2

Imagens de supostos OVNIs registradas recentemente no Paraná voltaram a chamar a atenção de curiosos e entusiastas da ufologia em todo o país. O caso ganhou repercussão nacional após o influenciador Mayk Leão afirmar ter observado luzes e sons incomuns em uma propriedade rural de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. A situação mobilizou discussões nas redes sociais e até levou a FAB (Força Aérea Brasileira) a informar que nenhum objeto desconhecido foi detectado pelos radares de defesa aérea da região.

Embora o episódio tenha ocorrido a mais de mil quilômetros de distância, relatos semelhantes não são novidade para moradores de Aquidauana e Anastácio. Nos últimos anos, diversos registros de luzes e objetos luminosos cruzando o céu da região despertaram curiosidade, geraram teorias e renderam ampla repercussão.

Um dos casos mais recentes ocorreu em janeiro de 2023, quando o leiteiro Tito Frederico Alves Souza registrou vários pontos luminosos durante a madrugada em uma fazenda localizada na área rural de Aquidauana. As imagens rapidamente circularam entre moradores e nas redes sociais, alimentando especulações sobre a origem do fenômeno.

Pouco antes, em dezembro de 2022, um morador de Anastácio também chamou a atenção ao filmar um objeto brilhante sobrevoando o céu do município. O terapeuta Rodrigo Bezerra contou ter avistado a luz enquanto estava em casa com a família. O registro gerou diferentes interpretações, desde satélites até possíveis fenômenos ainda não identificados.

Entretanto, os episódios que mais repercutiram na região aconteceram em 2019 e 2020. Em maio de 2019, moradores de Aquidauana, Anastácio, Piraputanga e Camisão registraram luzes cruzando o céu durante a noite. Os vídeos viralizaram, e muitos chegaram a acreditar que se tratava de um OVNI. Posteriormente, a Força Aérea Brasileira informou que o fenômeno estava relacionado ao Exercício Operacional Tápio, treinamento militar que utiliza flares — artefatos luminosos empregados por aeronaves.

Arquivo pessoal

Mesmo após a explicação oficial, novos relatos continuaram surgindo. Em janeiro de 2020, luzes misteriosas voltaram a ser observadas em Aquidauana, reacendendo a curiosidade dos moradores. Na época, a FAB, novamente, associou os registros a exercícios militares realizados na região.

Pouco mais de um mês depois, em fevereiro daquele mesmo ano, novos avistamentos foram relatados. Vídeos compartilhados por moradores mostravam pontos luminosos se deslocando pelo céu noturno, levando parte da população a cogitar a hipótese de objetos voadores não identificados, enquanto outros defendiam explicações ligadas a fenômenos naturais ou atividades aeronáuticas.

Apesar da ausência de comprovação sobre a origem extraterrestre de qualquer um desses episódios, os registros continuam despertando fascínio e alimentando debates. Entre explicações científicas, operações militares, satélites, meteoros e teorias mais ousadas, os céus de Aquidauana e Anastácio seguem guardando histórias que, até hoje, permanecem na memória de quem testemunhou aqueles momentos.

E, ao que tudo indica, sempre que uma luz diferente surge no horizonte, a velha pergunta volta a ecoar entre os moradores sobre o que realmente cruzou o céu do Pantanal.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

DECISÃO

Justiça inocenta Reinaldo Azambuja no inquérito da Operação Vostok

Embrapa Gado de Corte

Nova chefia da Embrapa Gado de Corte projeta inovação e avanços para a pecuária

ECONOMIA

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 16 milhões

Números sorteados são: 02 - 14 - 21 - 22 - 34 - 44

SORTE

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 10 milhões neste sábado

Publicidade

Cultura

Festival debate futuro da mídia digital e inteligência artificial

ÚLTIMAS

Proteção

Prefeitura de Anastácio entrega 140 mantas a participantes de projetos sociais

Florestinha, Pelotão Esperança, Bombeiros do Amanhã e Centro de Convivência do Idoso foram beneficiados com a ação

Tráfico

PRF apreende mais de 580 quilos de drogas em caminhão na rodovia BR-262 em Miranda

Carga de skunk e pasta base de cocaína estava escondida em meio ao minério de ferro transportado pormotorista de 40 anos que foi preso

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo