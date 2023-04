Pacientes do CAPS II de Aquidauana participam de roda musical e interação

Caps de Aquidauana fica no bairro Santa Terezinha / (Foto: Divulgação)

O CAPs II (Centro de Atenção Psicossocial) promoveu uma roda musical com o artista aquidauanense Samuel Sório, que trouxe um repertório desde o MPB, rock, sertanejo ao samba.

Através da sua versatilidade e carisma, Samuel Sório fez das canções e do momento ali de apresentação, uma ferramenta de cuidado com a saúde mental. A música se torna uma peça-chave, pois ajuda a “dar voz ao que as palavras, por si só, não conseguem expressar".

Em Aquidauana, o Caps oferta atendimentos a pacientes que apresentam transtornos mentais graves e persistentes, maiores de 18 anos e apoia famílias na busca de independência e responsabilidade para com seu tratamento.

O Caps de Aquidauana está na Rua Giovanni Toscano de Brito, nº 2.367, Bairro Santa Terezinha (antigo CMEI Leonor Garcia).