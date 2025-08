Pai e filho aquidauanenses vão pela rota bioceânica até Antofagasta/Chile

Pai e filho aquidauanenses viajam pela rota bioceânica até o Chile / (Foto Divulgação)

O empresário aquidauanense Mario Pereira Gomes (63) e seu filho Matheus Lopes Gomes (27) iniciaram nesta sexta-feira (1º), uma viagem de carro de Aquidauana até Antofagasta, no Chile.

Na maior parte da viagem, estarão na Rota Bioceânica e vão cruzar por, no mínimo, três países: Paraguai, Argentina e Chile. São mais de dois mil e quinhentos quilômetros na estrada, num misto de aventura e trabalho.

A primeira parada foi em Loma Plata, no Paraguai, para almoço no meio da tarde (Foto Divulgação)

No roteiro traçado pelos viajantes, consta a saída de Aquidauana/MS até Campo Grande, a Capital de Mato Grosso do Sul. De lá, foram fazer a primeira refeição em Loma Plata, no Paraguai, após percorrerem mais de 600km. A janta ficou para a região paraguaia conhecida como La Pátria.

A dupla chegou em La Pátria às 20 horas, horário local. Pelo fuso horário, em Aquidauana, o relógio marcava uma hora a menos, portanto 19 horas. “A estrada é normal, sem muito atrativo, linha reta o tempo todo até o Paraguai, somente quando chegamos na região do Chaco é que começaram a aparecer plantações, gado, Loma Plata é uma cidade que absorve as máquinas pesadas, agrícolas, oficinas, um polo de serviço e continua a calmaria até La Pátria, onde vamos dormir esta noite (1º)”, relata Mario Pereira Gomes.

Filho, fotografado pelo pai, em viagem por três países, de Aquidauana até Antofagasta (Foto Divulgação)

Ele confirma que o pouco movimento é o lado bom da viagem no primeiro dia. “O importante é estar com o carro bem abastecido e com bastante água potável, porque no caminho, não tem nada de apoio aos viajantes”, resume.

A viagem continua neste sábado, por 516 km até Tartagal, na Argentina. Na sequência, até San Salvador e Ju Jui, na Argentina, por mais 320 quilômetros. Por fim, rodam mais 788 km até chegar em Antofagasta, no Chile.

Os aquidauanenses vão visitar o deserto de Atacama, no norte do Chile. Não há data para retorno, mas sim a previsão de que a viagem/aventura deve durar, pelo menos, 30 dias. Os viajantes estão com equipamento starlink no carro e, portanto, acesso direto via internet com o mundo inteiro.

Roteiro da viagem de pai e filho de Aquidauana, que começou dia 1º e deve durar, no mínimo, 30 dias por mais de 2.500km (Foto Divulgação)

Esta é a terceira vez que pai e filho se aventuram em viagem a longa distância, via rodoviária. A primeira foi de Aquidauana/MS-Assunção/PY-Santiago e Vinas Delmar, ambas no Chile.

A segunda foi pela bioceânica, para chegar em Copiapó, no Chile e retorno via Santiago (Los caracoles), também no Chile, e Mendoza, na Argentina. “E, agora, nesta terceira viagem de Aquidauana até Iquique e Antofagasta, no norte do Chile, na divisa com o Peru”, arremata Mario Pereira.