Pai retorna e agradece bombeiros após salvar bebê engasgada em Aquidauana

Morador agradeceu militar / Divulgação

Hoje, por volta das 14h, o pai de uma recém-nascida retornou ao Quartel dos Bombeiros de Aquidauana para agradecer pessoalmente ao militar que atendeu a filha após ela engasgar com o leite materno, no dia 25 de julho.

Conforme o registro, às 20h30, a guarnição dos Bombeiros foi acionada para socorrer a criança, que estava com as vias aéreas obstruídas por leite materno. O pai da bebê entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e recebeu instruções de primeiros socorros, enquanto a equipe se dirigia ao local, na Rua João Leite Ribeiro, em frente à madeireira Monjolinho.

Seguindo as orientações do Soldado Porto, os pais conseguiram desengasgar a criança antes da chegada da viatura. Quando os bombeiros chegaram, a bebê já estava consciente e respirando normalmente, embora apresentasse pele fria e palidez. A equipe fez uma inspeção e confirmou que as vias aéreas estavam desobstruídas antes de transportar a criança para o Pronto Socorro para uma avaliação médica.

O Corpo de Bombeiros destacou a importância de manter a calma e seguir as orientações recebidas durante situações de emergência. O pai da criança expressou sua gratidão ao Soldado Porto, visitando o quartel para um agradecimento pessoal pelo atendimento prestado.