Pais aquidauanenses realizam vaquinha para custear tratamento do jovem Rafael

Aos 18 anos, o jovem aquidauanense Rafael Fernandes Ferreira de Arruda sofre de Retinose Pigmentar, uma doença progressiva que leva a cegueira. A aproximadamente dois anos Rafael começou a perder a visão em ambos os olhos e após passar por diversos médicos oftalmologistas em Campo Grande (MS) e São Paulo (SP) o diagnóstico de retinose pigmentar foi apresentado. Neste tempo, a família precisou viajar diversas vezes, investindo toda a economia da família.

No caso do Rafael a doença se manifestou de forma agressiva e de rápida progressão causando perda da visão central em ambos os olhos. Atualmente, por conta da doença, ele perdeu aproximadamente 90% da visão esquerda e 50% da direita.

No Brasil, ainda não há um tratamento disponível para a doença, mas uma grande possibilidade de tratamento foi apresentado pelos médicos, na Alemanha. O objetivo desse tratamento é frear a evolução da doença, preservando a visão que ele ainda tem.

O grande problema são os custos bastante altos. Para isso, os pais de Rafael, Josiane Ferreira e Ricardo Arruda, estão realizando uma vaquinha virtual para arrecadar doações para o tratamento. O necessário seria alcançar o valor de R$ 60.000,00 que vão garantir, além do tratamento particular no laboratório OkuStim Therapiena de Frankfurt, os custos com as passagens aéreas, hospedagem e alimentação.

"Antes de mais nada, pedimos orações e vibrações positivas para o Rafa, mas também precisamos de suporte financeiro para conseguirmos custear esse tratamento na Alemanha", afirmam os pais.

Estudante do 5° período de Informática do IFMS - Campus Aquidauana, Rafael é reconhecido como um jovem educado, inteligente e muito especial e por isso, precisa da sua ajuda!

Para contribuir, acesse o link