Palestra aborda enfrentamento ao racismo nas relações de consumo

Fernando Frazão/Agência Brasil

Diretrizes para o enfrentamento ao racismo nas relações de consumo serão tema, na próxima quarta-feira (24), de palestra no auditório do Procon/MS (Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), em Campo Grande. O evento faz parte da Campanha Julho das Pretas.

A instituição, vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), convidou como palestrante o advogado, membro diretor da Brasilcon (Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor) e integrante da Comissão da Igualdade Racial da OAB/DF, Jonas Sales Fernandes da Silva.

Na sequência, roda de conversa reunirá representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, OAB/MS, Subsracial (Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial), vinculada à SEC (Secretaria de Estado da Cidadania), SEAD, Cedine/MS (Conselho Estadual dos Direito do Negro) e Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo).

O evento faz parte da Campanha Julho das Pretas, movimento dedicado à valorização e ao reconhecimento das mulheres pretas em todas as esferas da sociedade. As inscrições estão disponíveis até o dia 22 de julho por meio do site da Fundação Escola de Governo, que vai emitir certificado as pessoas inscritas.

A ação no Procon/MS terá ainda apresentações culturais e mostra de artes na sede localizada na Rua Padre João Crippa, nº 3115, Bairro São Francisco, em Campo Grande.

Serviço

Palestra: Diretrizes de Enfrentamento ao Racismo nas Relações de Consumo

Período: 24/07/2024 das 7h30 às 12h

Endereço: Auditório Procon/MS – Rua Padre João Crippa, 3115, Bairro São Francisco

Inscrições: até 22/07 em https://tinyurl.com/mtcv2pdn

*As informações são do site do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul