Palestra de autoajuda terá renda revertida para ajudar aquidauanense

Aquidauanense Suzany / Divulgação

A irmã, Danielly Lisboa, explica que a dívida continua, inclusive com um processo jurídico para responsabilidade do poder público em ter agilizado leito do SUS (Sistema Único de Saúde) para paciente que na época ficou em coma por uma infecção pulmonar.

"Se não for para pagar a dívida, a renda arrecada ajuda no pagamento do advogado, que pede de R$ 15 a 20 mil pela ação, mais um salário mínimo. Estamos correndo atrás, além do dinheiro da vaquinha para arcar com todas as despesas, taxas".

Palestra

A palestra com ministração de Gustavo Sanches acontece no dia 12 de outubro, na Comunidade Cristã de Aquidauana. O encontro visa quebrar o ciclo vicioso e iniciar um caminho de realização.

O investimento é de R$ 50. A inscrição é feito pelos telefones (62) 98185-4816 ou (67) 99965-8447.