Palestra destaca a importÃ¢ncia do autocuidado para as mulheres

Aline Kraemer

Com uma programação interna alusiva ao Dia da Mulher, a Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) ofereceu uma palestra para conscientizar sobre a importância do autocuidado feminino, fundamental para manter a harmonia da saúde mental. Com a temática “Equilíbrio da Mulher: Cuidando de Tudo sem Esquecer de Si”, profissionais da Casa de Leis conversaram com a equipe de terceirizadas, composta apenas por mulheres.

A apresentação foi iniciada com a psicóloga Camila Vieira, que discorreu sobre a sobrecarga enfrentada pelas mulheres que desempenham múltiplos papéis: mãe, esposa e profissional. Ela abordou a importância de dividir essa sobrecarga para que as mulheres possam cuidar de si mesmas. “Como psicóloga, falei dessa sobrecarga da mulher, bem como os impactos e as consequências desse excesso”, disse. Além de explorar os impactos que essa sobrecarga pode ter na vida das mulheres, Camila pontuou a importância de se ter um equilíbrio profícuo entre trabalho e saúde.

Para destacar o cuidado com a saúde durante o ano todo e não somente em datas específicas, as enfermeiras do Parlamento, Thais Bononi e Vitória Fagundes falaram sobre a prevenção do câncer de mama e do colo do útero e realçaram as campanhas como o Outubro Rosa e o Março Lilás. O Outubro Rosa é uma campanha internacional que mobiliza a sociedade para a luta contra o câncer de mama e o Março Lilás conscientiza sobre a importância de se prevenir contra o câncer do colo do útero.

Conforme o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de mama é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres no Brasil, quando são excluídos os casos de tumores de pele não melanoma. E o câncer do colo do útero é a terceira neoplasia mais frequente em mulheres no país.

Para finalizar a ação, a assistente social Pamela Amaro elucidou como buscar os exames na rede pública de saúde, especificou como funciona esse acesso, quais são as unidades hospitalares e como elas podem fazer o agendamento.