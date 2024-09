Pane elétrica causa incêndio e destrói ônibus em Campo Grande

Veículo destruido / (Lucas Caxito, Jornal Midiamax)

Um incêndio destruiu completamente um ônibus de viagem com 27 passageiros na MS-080, em Campo Grande, na tarde desta sexta-feira (13). O fogo, que ocorreu na saída para Rochedo, pode ter sido causado por uma pane elétrica, segundo suspeitas preliminares.

De acordo com um funcionário da empresa de transporte, o motorista percebeu um cheiro de queimado e, ao investigar, notou a presença de fumaça no interior do veículo. Imediatamente, ele solicitou que os passageiros evacuassem o ônibus, conforme o Jornal Midiamax,

O Corpo de Bombeiros foi chamado e conseguiu controlar as chamas, mas o veículo ficou irreconhecível após o incêndio.

O ônibus havia saído de Rio Negro às 11 horas com destino a Campo Grande. Após o incidente, uma nova unidade foi enviada para levar os passageiros até a rodoviária da cidade.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local, realizando a sinalização adequada, mas o tráfego na MS-080 não sofreu interrupções significativas.