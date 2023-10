Pane em ar condicionado causa incêndio em clínica de saúde de Aquidauana

Fuligem danificou paredes / Divulgação

A recepção de uma clínica médica de Aquidauana, na Rua Manoel Aureliano da Costa, Centro, registrou um incêndio nesta segunda-feira, 9, após uma pane no ar condicionado.

Por volta das 7h, o Corpo de Bombeiros foi acionado e identificou que o fogo atingiu apenas a recepção. Com o dano no ar, as chamas atingiram paredes e a porta de vidro quebrou.

Os bombeiros combateram o fogo, impedindo que o incêndio se alastrasse e dissipou por completo, utilizando aproximadamente 500 litros de água e deixando o local em segurança.