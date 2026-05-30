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Pantanal e Instituto Homem Pantaneiro reforçam importância da conservação do bioma

Trabalho une preservação ambiental, desenvolvimento sustentável e proteção da cultura pantaneira

Redação

Publicado em 30/05/2026 às 06:00

Atualizado em 30/05/2026 às 06:53

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A riqueza do Pantanal e o trabalho desenvolvido pelo Instituto Homem Pantaneiro (IHP) na preservação de um dos biomas mais importantes do mundo foi o tema abordado no episódio desta semana do podcast AGROCASTMS, apresentado pelo médico-veterinário e jornalista Osmar Bastos. O convidado é o tenente-coronel Ângelo Rabelo, diretor-presidente do IHP e uma das principais referências quando o assunto é conservação ambiental no Pantanal.

Durante a conversa, ele destaca os desafios enfrentados pelo bioma, os impactos das mudanças climáticas e a importância de unir preservação, produção sustentável e valorização das comunidades pantaneiras.

O Instituto Homem Pantaneiro atua em projetos voltados à conservação da biodiversidade, monitoramento ambiental, recuperação de áreas degradadas e desenvolvimento sustentável, sempre buscando equilíbrio entre proteção ambiental e atividade econômica.

Assista o episódio completo aqui: https://youtu.be/V6SimW0Q5eM

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