Pantanal passa a integrar Rede Sismográfica com nova estação em Corumbá

Equipamento instalado na Serra do Amolar vai transmitir dados em tempo real e ampliar o monitoramento de abalos sísmicos no bioma
Serra do Amolar no Pantanal de MS / Rogério Chelotti
A Serra do Amolar, em Corumbá, passou a integrar oficialmente a Rede Sismográfica Brasileira com a instalação de uma nova estação de monitoramento sísmico na região. O equipamento, que já está em funcionamento, foi implantado na base do IHP (Homem Pantaneiro) e transmite dados em tempo real via satélite.
Com a nova estação, o Pantanal entra no mapa de vigilância sísmica do país, contribuindo para o avanço da pesquisa científica sobre a estrutura interna da Terra. Os dados coletados serão usados por instituições brasileiras e internacionais para estudar a movimentação do planeta na região pantaneira, até então pouco monitorada nesse aspecto.
O projeto é fruto de uma parceria entre o IHP, o Centro de Sismologia da USP (Universidade de São Paulo) e a RSBR (Rede Sismográfica Brasileira), composta por mais de 100 estações operadas por universidades e centros de pesquisa como USP, UnB (Universidade de Brasília), UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) e Observatório Nacional.
Avanço científico
A chegada da estação sismográfica à Serra do Amolar representa um marco para o Pantanal, que passa a contribuir diretamente com estudos sobre a tectônica da região e com a vigilância de eventos sísmicos no território nacional.
Além do valor científico, o equipamento também reforça o papel da região como espaço estratégico para o desenvolvimento de pesquisas ambientais e geológicas, fortalecendo a atuação do Instituto Homem Pantaneiro na conservação do bioma.
