Pantanal registra queda de quase 97% nos focos de incêndio em julho

O Brasil registrou queda de 56,8% no número de focos de calor em julho / Fernando Nascimento/MMA

O Pantanal apresentou em julho de 2025 uma das maiores reduções nos focos de calor e áreas queimadas do Brasil. Segundo dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), o bioma registrou apenas 39 focos de incêndio no mês, uma queda de 96,8% em comparação com os 1.218 focos detectados em julho de 2024. A área atingida pelo fogo diminuiu 99,2%, com 1,4 mil hectares queimados, contra mais de 170 mil hectares no mesmo período do ano passado.

Essa expressiva redução integra um panorama positivo de queda no número de focos de calor em todo o país, que somaram 9.713 em julho deste ano, uma diminuição de 56,8% em relação a julho de 2024. Além disso, o levantamento do Lasa/UFRJ (Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais) aponta para uma redução de 61% nas áreas queimadas no país no mesmo período.