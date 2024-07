Diretor da UEMS de Aquidauana agradece sucesso do Pantanal Tech

Pantanal Tech em Aquidauana / O Pantaneiro

Após o sucesso do Pantanal Tech MS na UEMS de Aquidauana, o diretor da unidade, Tiago Pasquetti, expressou profundo agradecimento a todos os envolvidos no evento, que superou expectativas e elevou o prestígio da universidade na região. Pasquetti destacou o papel crucial das instituições parceiras, empresas, e entidades como o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a Prefeitura Municipal de Aquidauana, e a Fundect, cujo apoio foi fundamental para viabilizar o evento.

"Estamos aqui para agradecer a todas as instituições parceiras que colaboraram conosco, as empresas, um agradecimento especial ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a Prefeitura Municipal de Aquidauana, a Fundect e a todos que de alguma forma colaboraram para que esse evento fosse possível", afirmou Pasquetti em sua mensagem de agradecimento em entrevista ao O Pantaneiro.

O Pantanal Tech MS teve como foco a promoção da produção sustentável no Pantanal do Mato Grosso do Sul, abordando temas como conservação ambiental e inovação tecnológica. O evento não apenas proporcionou insights valiosos para empreendedores locais, mas também reforçou a importância da UEMS na disseminação do conhecimento científico e técnico para a comunidade e produtores rurais da região.

"Nosso objetivo principal era fazer com que a universidade mostrasse o que faz de melhor: ciência associada ao ensino e pesquisa", enfatizou Pasquetti, ressaltando o papel da UEMS na extensão e transferência de conhecimento para aplicação prática na vida cotidiana.

Pantanal Tech

Segundo informações do Governo de MS, o Pantanal Tech MS é uma plataforma essencial para introduzir e implementar novas tecnologias que podem revolucionar o setor agrícola e ambiental local. O evento também visa fortalecer parcerias estratégicas entre setor público e privado, impulsionando a economia regional por meio da inovação.

Com altas expectativas para futuras edições, o Pantanal Tech MS se consolida como um marco no calendário de eventos tecnológicos do estado, colocando Mato Grosso do Sul na vanguarda das iniciativas inovadoras no Brasil. A promessa é de um evento ainda mais impactante em 2025, consolidando o legado de colaboração e avanço tecnológico iniciado nesta edição.

Veja o vídeo: