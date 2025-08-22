Papa nomeia novo Bispo da Diocese de Jardim

Divulgação

Nesta sexta-feira (22) o Papa Leão XIV nomeou Frei Pedro Cesario Palma, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos (OFMCap), como o novo bispo da Diocese de Jardim, no Mato Grosso do Sul. A diocese estava vacante desde a transferência de Dom João Gilberto de Moura para outra missão e, agora, volta a ter um novo pastor após período de sede vacante.



Frei Pedro Cesario Palma, até então pároco da Paróquia São Francisco de Assis, na Diocese de Umuarama (PR), também exercia funções no Conselho Econômico e de Presbíteros. Natural de Lavrinha, distrito do município de Pinhalão (PR), nasceu em 15 de agosto de 1961. Ingressou no seminário em 1977, foi ordenado presbítero em 1992, e desde então atuou de forma intensa na formação religiosa, na vida pastoral e no governo provincial de sua ordem.



A Diocese de Jardim, criada em 1981, abrange diversos municípios do sudoeste de Mato Grosso do Sul, incluindo Aquidauana, um dos principais polos regionais, além de Jardim, Bonito, Guia Lopes da Laguna, Nioaque, Bela Vista, Porto Murtinho, Miranda, Bodoquena e Caracol. A região se destaca pela diversidade cultural e grande extensão territorial, demandando atenção pastoral voltada tanto às áreas urbanas quanto às comunidades rurais e indígenas.



Saudação da CNBB



A Presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) enviou uma mensagem de acolhida a Frei Pedro Cesario, destacando a alegria pela nomeação e a confiança em seu espírito de serviço:



“Receba, como futuro membro desta Conferência Episcopal, nossos cumprimentos fraternos pela missão recebida, rogando a Deus que o conduza e inspire a realizar, com zelo pastoral e serviço amoroso, o encargo ora confiado”, afirma a nota, assinada pelo presidente da CNBB, Cardeal Jaime Spengler, e demais membros da presidência.



O episcopado do novo bispo será guiado sob a intercessão de Nossa Senhora de Fátima, padroeira da Diocese de Jardim, e a inspiração de São Francisco de Assis, cuja espiritualidade moldou a trajetória religiosa de Frei Pedro dentro da família capuchinha.



Formação e trajetória



Além dos estudos de Filosofia e Teologia, Frei Pedro Cesario Palma é pós-graduado em Filosofia pela PUC-Minas, mestre em Teologia Fundamental pela Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, e também é jornalista. Sua experiência inclui missões populares, direção de seminário, formação de religiosos, docência, serviços paroquiais e liderança em sua Província Capuchinha, onde foi ministro provincial por dois mandatos.



A expectativa para a nova missão



A nomeação de Frei Pedro representa uma nova etapa para a Diocese de Jardim, que aguardava com expectativa um novo bispo desde a saída de Dom João. Com larga experiência pastoral e espírito franciscano, o novo bispo chega com a missão de fortalecer a presença da Igreja em uma região rica em diversidade e desafios.



A data de sua ordenação episcopal e posse canônica ainda será anunciada pela diocese. Até lá, os fiéis da região se preparam para acolher com alegria e esperança seu novo pastor.





